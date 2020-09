Novità sul bonus matrimonio. Ecco cosa ci aspetta!

Il Decreto Rilancio ha disatteso le aspettative e non ha previsto gli incentivi promessi al settore wedding. Alcune Regioni, da subito Puglia e Sardegna, in autonomia hanno previsto quindi un bonus matrimonio. La novità sul bonus matrimonio è che anche la Sicilia ha annunciato la previsione di tale aiuto. Si spera che si aggiungano presto anche altre Regioni.

Ma vediamo adesso come funziona nella varie Regioni, partendo proprio dalla Sicilia.

Sposarsi in Sicilia

Per la Sicilia, le novità sul bonus matrimonio devono ancora essere annunciate. Tuttavia, sappiamo che chi si sposa con rito religioso o civile entro il 31 luglio 2021, ha diritto ad un bonus di 2.000 euro. Tutti i dettagli saranno pubblicati sul sito della Regione, dopo l’approvazione del decreto degli assessori all’economia ed alla famiglia.

Se dici di “sì” in Sardegna, ecco come ricevere il bonus

Chi si sposa con rito religioso o civile entro il 31 dicembre 2020, ha diritto ad un bonus di 4.000 euro. Le modalità sono riportate in un provvedimento della Giunta regionale.

La tempestiva presentazione della domanda e l’ISEE saranno determinanti per usufruire di questi contributi. Utili per pagare catering, banqueting, fiori, affitto dell’auto o quant’altro necessario per il famoso giorno più importate della propria vita.

Bonus matrimonio in Puglia

Chi si sposa con rito religioso o civile entro il 31 dicembre 2020, ha diritto ad un bonus di 1.500 euro. Con la possibilità di beneficiare retroattivamente del contributo per gli eventi tenutisi dal primo luglio 2020.

In questo caso la misura, che si chiama Puglia Wedding Travel Industry, sarà presentata dalle stesse imprese della filiera per conto dei futuri sposi. Un requisito per usufruire del voucher è che all’evento siano presenti almeno 40 persone.

In qualità di esperti di Economia e Fisco del team Proiezionidiborsa, vi suggeriamo di monitorare periodicamente i siti delle varie Regioni italiane, per vedere se anche altre Regioni hanno aderito a tale tipo di sussidio.

Come team di Proiezionidiborsa, monitoreremo e comunicheremo eventualmente l’adesione di altre Regioni.

