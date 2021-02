In attesa del decollo per lo scivolo pensione 5 anni prima con il contratto di espansione e l’assegno di ricollocazione per i disoccupati. Infatti le aziende con oltre 250 dipendenti potranno accedere al contratto di espansione previsto dalla Legge di Bilancio 2021. Questa misura consente di programmare i piani di esubero del personale con il prepensionamento dei dipendenti e con un risparmio di circa il 60% del costo del lavoro. Con lo scivolo alla pensione le aziende abbattono i costi del personale, una strategia che potrebbe risultare molto conveniente. Analizziamo quali sono le novità per scivolo pensione 5 anni prima e deroghe e rinnovi per i disoccupati con l’assegno di ricollocazione, Cassa Integrazione e NASPI.

Deroghe e rinnovi per i disoccupati: Cassa Integrazione, NASPI e assegno di ricollocazione

Tra le tante misure presenti nella Legge di Bilancio, prevista una nuova tranche di Cassa Integrazione fino a 26 settimane per combattere l’emergenza. Per alcuni settori come l’industria, i trasporti e l’edilizia, la Cassa Integrazione si applica su altre 6-8 settimane. Inoltre, il blocco dei licenziamenti si potrebbe allungare di qualche mese, si valuta fino al 30 aprile o il 30 giugno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

In gioco anche una nuova proroga di due mesi per coloro che hanno terminato la NASPI, e sui contratti a termine. Tutte misure studiate dal Governo Conte per arginare gli effetti negativi del mercato del lavoro.

Tra le novità per scivolo pensione 5 anni prima e deroghe e rinnovi per i disoccupati, al via anche l’assegno di ricollocazione. Questa misura è dedicata ai lavoratori che percepiscono la NASPI e anche per gli iscritti alla Gestione Separata. È possibile consultare qui tutte le informazioni su questa misura.

Novità per scivolo pensione 5 anni prima e deroghe e rinnovi per i disoccupati

Il contratto di espansione è un vantaggio per lavoratori e le aziende nel modo seguente:

per le aziende: si presenta come una riduzione dei costi del personale in esubero e, se necessario, assumere nuovi addetti sfruttando il risparmio ottenuto;

per i lavoratori: si presenta come la possibilità di ricevere un assegno ponte fino alla pensione e fino a cinque anni prima rispetto alla pensione (vecchiaia o anticipata).

In via del tutto eccezionale per il 2021, possono accedere al contratto di espansione anche le aziende con 250 addetti, con lo scopo di prepensionare i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla pensione. Quest’opportunità è stata chiarita e approfondita anche in Telefisco via web nel convegno del 28 gennaio 2021.

Le aziende devono stipulare un contratto di espansione con le organizzazioni sindacali in sede ministeriali. I lavoratori interessati potranno aderire in modo volontario all’accordo. L’azienda eroga ai dipendenti un assegno di accompagnamento alla pensione.

In questo modo, l’azienda risparmia i costi del lavoro relativo al TFR, le retribuzioni (considerando aumenti contrattuali, ecc.), permessi, ferie e assicurazione previdenziale e assistenziale.