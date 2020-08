Un aggiornamento in merito alle novità per la “Carta Docente”: qual è la scadenza e l’elenco beni e servizi.

La “Carta Docente” consiste, sostanzialmente, in un buono spesa del valore di 500 euro. Viene erogato a beneficio di docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Si tratta quindi di un’agevolazione volta a stimolare l’acquisto di beni e servizi, validi per l’aggiornamento professionale. Ma il punto è: cosa considerare rientrante nell’aggiornamento? Stando alle cosiddette FAQ, ovvero Frequented Asked Questions, (le domande più frequenti), vari sono i temi in discussione. A questi ora si aggiungono, pure, dei passaggi cruciali. Vediamo quindi di approfondire quali sono le novità per la “Carta Docente”, qual è la scadenza e l’elenco beni e servizi.

La proroga dei termini

Stando al recente aggiornamento delle FAQ presenti sul sito, il termine per sfruttare la “carta docente” ha subìto un’estensione. Infatti, gli insegnanti potranno ricorrere all’uso del suddetto bonus, fino alla data ultima del 31 agosto 2020. Vediamo quindi di passare in rassegna la gamma, per intero, dei prodotti/servizi acquistabili.

I prodotti per gli insegnanti

Rientrano nella rosa dei prodotti “agevolati” libri, testi, pubblicazioni e riviste (anche in formato digitale) utili all’aggiornamento professionale. Si considerano tali anche quelli non necessariamente riconducibili alle discipline insegnate dal docente.

Rientrano, altresì, tra i prodotti d’interesse pure gli hardware. Questi sono da intendersi sia come personal computer assemblati, sia come componenti per assemblare un PC. Ma anche computer portatili o notebook. Computer palmari, e-book reader, tablet e strumenti di robotica educativa.

Sono, altresì, ricomprese le strumentazioni elettroniche digitali volte a migliorare la sperimentazione didattica multimediale. Ma anche le stampanti 3D, nonchè i software disponibili in formato elettronico. Questi ultimi sono disponibili in cloud, scaricabili online o incorporati in supporti quali memorie esterne, CD, DVD, Blue Ray.

I servizi

Tra i servizi oggetto di agevolazione, vanno annoverate le iscrizioni a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali. A condizione però che gli stessi siano svolti da enti accreditati/qualificati presso il Ministero dell’Istruzione. Parimenti inclusi nel bonus, i corsi di laurea o master universitari, o corsi universitari inerenti però al profilo professionale del docente.

Restando sempre in tema di corsi, sono agevolabili anche i corsi online posti in essere da enti accreditati o qualificati dal MIUR. D’interesse anche ai corsi per lo studio di una lingua straniera all’estero. O quelli per sostenere esami di certificazione di una lingua straniera. Come anche i corsi inerenti ad attività sportive a carattere federale. Compresa anche la realizzazione di corsi, in collaborazione con personale esterno.

Menzionati anche gli strumenti musicali, in linea con la la disciplina insegnata. I titoli d’ingresso per teatri, cinema, musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo. Senza escludere qualsiasi altra iniziativa coerente con le attività individuate nell’ambito del PTOF. Parliamo del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione. Dunque una vasta gamma di beni e servizi che merita di essere passata in rassegna ancora più in dettaglio cliccando qui. Ecco quindi quali sono le novità per la “Carta Docente”, qual è la scadenza e l’elenco beni e servizi.