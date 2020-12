Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Insieme agli Esperti del nostro team capiremo quali sono i requisiti necessari e le novità INPS su come fare domanda per gli assegni familiari del 2021. Conviene informarsi sulla procedura online da seguire perché l’erogazione degli assegni familiari non avviene automaticamente. Inoltre a partire dallo scorso aprile 2020 è possibile formulare richiesta di sussidi solo per via telematica attraverso i servizi online a disposizione dell’utente. Ciò secondo quanto si legge nella circolare n. 45/2019 in cui l’INPS chiarisce le nuove modalità di invio delle domande. Il genitore che intende beneficiare degli assegni familiari ha l’obbligo di ricorrere al nuovo modulo ANF/DIP SR 16 reperibile dal sito dell’Ente previdenziale.

Prima di analizzare le ulteriori novità INPS su come fare domanda per gli assegni familiari del 2021 conviene valutare anzitutto le soglie di reddito. Ciò perché l’ammontare degli indennizzi a supporto della genitorialità oscilla in relazione ai redditi che si dichiarano e al numero di membri familiari. Per ulteriori informazioni in merito agli importi spettanti si rimanda all’articolo “Con quale reddito ISEE si ha diritto agli assegni familiari?”. L’altra novità importante in relazione all’ammontare degli assegni riguarda la procedura del calcolo. Non sarà più il datore di lavoro a determinare l’importo spettante perché provvederà l’INPS ad effettuare la valutazione in base all’ISEE.

Novità INPS su come fare domanda per gli assegni familiari del 2021

Ne consegue che i lavoratori presenteranno richiesta di assegni familiari non più al datore col modello cartaceo, ma online direttamente all’INPS. I genitori che non conoscono le procedure telematiche possono rivolgersi al Caf o al Patronato per l’invio dell’autorizzazione ANF. L’unica eccezione riguarda i contribuenti che lavorano presso aziende agricole private che invece devono ancora usare il modello cartaceo e consegnarlo al datore.

All’invio del modulo ANF/DIP SR 16 segue la verifica da parte dell’INPS dei requisiti necessari per il riconoscimento del bonus. A ciò si aggiunge il calcolo dell’importo degli assegni che per la domanda del 2021 rientra nelle competenze specifiche dell’INPS. Pertanto dovrà essere cura dei richiedenti comunicare in modo tempestivo all’Ente qualunque cambiamento della condizione reddituale e della composizione del nucleo familiare. Ciò perché l’ammontare dei contributi governativi potrebbe godere di aumenti o potrebbe subire riduzioni in riferimento all’ISEE corrente.