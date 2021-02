Il 2021 ormai è iniziato da quasi due mesi ed è ormai arrivato il tempo di aggiornare i propri smartphone. Gli appassionati di tecnologia sanno infatti che periodicamente è opportuno rinfrescare le applicazioni installate. I motivi sono molteplici. Primo, non tutte quelle ‘storiche’ continuano a ricevere supporti validi. Secondo, è facile che sia uscita da poco un’app con cui poter fare le stesse cose di un’altra meno recente, meglio.

Sicuramente le motivazioni non si fermano qui, ma già queste sono sufficienti. Gli esperti della redazione di ProiezionidiBorsa hanno scandagliato gli store online per offrire ai lettori una selezione di applicazioni all’avanguardia. Tra queste sicuramente sarà facile trovarne qualcuna che farà al proprio caso. Allora, ecco le novità di febbraio, le migliori app gratuite per smartphone da non farsi assolutamente sfuggire.

Una utility molto interessante fornita da iPhone è la funzione Trova, che permette di localizzare il device – sia esso lo smartphone, le cuffiette o lo smartwatch – quando lo si dimentica da qualche parte o quando qualcuno lo ha trafugato. Ebbene, ora è possibile utilizzare le connessioni Bluetooth per ‘dare la caccia’ ai dispositivi dimenticati. Wunderfind permette di usare il cellulare come un bastone da rabdomante per localizzarli. Basterà seguire il radar e la forza del segnale!

La condivisione dei file in mobilità è sempre problematica. Ebbene, con Smash non lo sarà più. Si tratta di un’applicazione che permette di trasferire qualsiasi tipo di file, senza limiti di dimensioni, su qualunque dispositivo e in modo completamente gratuito. Basterà caricare il file e l’app genererà un link dal quale sarà possibile scaricarlo. Chiunque avrà il link lo potrà fare sul proprio device, di qualsiasi tipo sia. Smash ha anche una versione sito, che funziona allo stesso modo.

Infine, un’applicazione che tornerà molto utile a chi per lavoro, necessità o passione viaggia o comunica verbalmente in altre lingue. Microsoft Translator è in grado di tradurre istantaneamente parole, frasi e intere conversazioni in tempo reale, permettendo di interagire rapidamente con il proprio interlocutore.