Con il messaggio n. 3019 del 31 luglio 2020, l’INPS ha introdotto alcune novità circa l’utilizzo del cassetto fiscale per i lavoratori della Gestione Separata. Il team di ProiezionidiBorsa ha preparato per i lettori interessati una sintesi di quelli che sono gli aspetti più importanti al riguardo. Vediamo insieme qui di seguito.

Quali sono le principali novità

L’INPS ha apportato delle nuove soluzioni di utilizzo del cassetto fiscale per coloro che risultano regolarmente iscritti alla Gestione Separata. Le nuove opzioni di utilizzo sono fruibili a partire dallo scorso 3 agosto 2020 e riguardano differenti aree. Si tratta nello specifico di servizi online che si rendono disponibili al contribuente ed accessibili direttamente dal proprio cassetto fiscale. Nel messaggio, che l’Istituto di Previdenza ha diffuso, si fa riferimento a tre particolari elementi: la partecipazione a studio associato, le domande di rimborso e la sezione relativa a PEC e contatti dell’interessato. Per l’utilizzo dei nuovi servizi online, il contribuente dovrà accedere alla propria area riservata inserendo le credenziali PIN.

Prima novità: p artecipazione studio associato

Per quanto riguarda la prima voce di interesse, nel cassetto fiscale sarà possibile segnalare l’eventuale partecipazione ad associazione tra professionisti o società semplice. In tal caso, i dati che si dovranno indicare sono: il numero della partita IVA e gli intervalli temporali con inizio e fine della partecipazione.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Richieste di rimborso per via telematica

Tra le altre novità dall’INPS per gli iscritti alla gestione Separata, troviamo anche la possibilità di richiedere i rimborsi tramite cassetto fiscale. Nel menu accessibile all’utente, si potrà effettuare eventuale richiesta dalla sezione “Domande telematizzate”. Questa soluzione sostituisce la precedente diventando più rapida e snella. In tale maniera, il contribuente potrà controllare anche lo stato di avanzamento della richiesta.

Aggiornamento PEC e contatti nel cassetto fiscale

Un’ultima novità nel cassetto previdenziale introduce il l’aggiornamento dei contatti nella sezione “Anagrafica Soggetto”. In questa maniera, l’iscritto alla Gestione Separata o l’intermediario, potranno modificare i dati presenti nelle schede. Le novità dall’INPS per gli iscritti alla Gestione Separata rende più facilmente fruibile e modificabile il cassetto fiscale su questi aspetti che vi abbiamo illustrato. Grazie al manuale operativo in calce al messaggio INPS, l’Istituto offre una semplice guida per l’utilizzo delle nuove funzioni. Per chi intenda sapere come richiedere all’INPS il rimborso dei contributi non dovuti, può consultare la pagina qui.