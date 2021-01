Con la consulenza del nostro team di Redazione analizziamo nel dettaglio le novità dall’Agenzia delle Entrate sui versamenti IVA a partire da febbraio 2021. Forniremo aggiornamenti sulle modalità di invio della dichiarazione IVA 2021 dal momento che lo stesso dichiarante ha possibilità di farlo senza l’intervento di intermediari. La comunicazione IVA con cadenza periodica delle liquidazioni serve ovviamente a ridurre quanto più possibile il fenomeno dell’evasione fiscale. Il contribuente che non rispetta con scrupolo le scadenze da onorare e la documentazione necessaria al calcolo delle imposte si espone infatti al rischio di sanzioni amministrative e pecuniarie.

Pur tenendo conto della buona fede del dichiarante, si cade in una situazione di inadempienza quando si omette l’inserimento di qualche dato nella compilazione delle comunicazioni. All’Agenzia delle Entrate non pervengono pertanto tutte le informazioni relative a introiti e prestazioni e ciò rende inesatto il computo delle imposte da versare. In un precedente articolo abbiamo allertato il Lettore che potrebbero essere “In arrivo multe dall’Agenzia delle Entrate da 250 a 1.000 euro per questi contribuenti”. Conviene pertanto raccogliere informazioni relative alle novità dall’Agenzia delle Entrate sui versamenti IVA a partire da febbraio 2021.

Novità dall’Agenzia delle Entrate sui versamenti IVA a partire da febbraio 2021

Nel provvedimento del 15 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate sono presenti le istruzioni relative all’invio della dichiarazione IVA 2021. La novità più rilevante riguarda le variazioni al regime forfettario per le attività di oleoturismo. A ciò si aggiungano quelle relative al settore delle telecomunicazioni, teleradiodiffusioni ed elettronici che hanno una committenza non passiva. Un’ulteriore novità riguarda il venir meno dell’obbligo di inviare comunicazione delle dichiarazioni di intento provenienti dagli abituali esportatori.

I termini di presentazione della dichiarazione IVA 2021 coincidono con il 30 aprile prossimo. Ma già a partire dal 1° febbraio 2021 ciascun dichiarante potrà provvedere direttamente all’invio della dichiarazione per via telematica. In alternativa, potrà rivolgersi ad un intermediario o la trasmissione della documentazione avverrà tramite soggetti per conto delle amministrazioni statali o società del gruppo. Il versamento delle imposte può aver luogo secondo pagamento rateale o in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021.