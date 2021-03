Il nuovo DPCM in vigore da domani, 6 marzo 2021, prevede nuove misure restrittive che limitano gli spostamenti. L’aumento dei contagi ha fatto sì che molte Regioni rientrino in zona rossa. L’Italia ormai da tempo è divisa in zone di rischio: giallo, arancione e rosso. Analizziamo quali sono le novità autocertificazione marzo 2021, come scaricare il modulo PDF e quando serve in base alle zone di rischio.

Novità autocertificazione marzo 2021, come scaricare il modulo PDF e quando serve

Il modulo dell’autocertificazione non è cambiato è quello in vigore sul sito del Governo, scaricabile qui. La novità riguarda il suo utilizzo messo per un po’ nel dimenticatoio e adesso riproposto dal nuovo DPCM per l’aumento delle zone rosse.

L’autocertificazione deve essere utilizzata in base alle zone: gialle, arancioni o rosse. Inoltre, deve essere utilizzata per gli spostamenti in tutte le zone dalle 22 alle 5 (quindi, dopo il coprifuoco), sempre e solo per comprovate esigenze di: salute, lavoro o urgenza.

La zona rossa, considerata altamente a rischio, vieta qualsiasi tipo di spostamento nell’intera giornata; anche all’interno del proprio Comune. Lo spostamento è ammesso con autocertificazione solo per motivi di necessità, lavoro e salute.

La zona rossa prevede la chiusura di tutti i negozi, ad eccezioni quelli di prima necessità.

Invece, l’autocertificazione nelle zone arancioni deve essere utilizzata per uscire dal proprio Comune di residenza.

Come compilarla

La compilazione dell’autocertificazione è semplice. Si inizia con la compilazione dei dati personali della persona che effettua lo spostamento. Poi bisogna inserire l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento e quello di destinazione.

Indicare la situazione di necessità che comporta lo spostamento: salute, lavoro o altri motivi.

Nel caso di altri motivi, bisogna attenersi alle regole previste dai decreti, ordinanze e altri provvedimenti che stabiliscono le misure di prevenzioni per limitare il contagio.

Nel caso non si ha la possibilità di stampare il modulo si può richiedere agli agenti di polizia e la compilazione può essere effettuata al momento del controllo.