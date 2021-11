Tra pochi giorni, sarà il momento di lasciarsi alle spalle anche novembre, con tutti i suoi alti e bassi.

Alcune persone hanno iniziato questo mese alla grande, approfittando del ponte di ognissanti per rigenerare la mente ed il corpo. Per altri però non è andata così, complici anche gli astri ed i pianeti in opposizione che non hanno dato tregua.

Tuttavia, nei prossimi giorni, la situazione per alcuni di questi segni potrebbe cambiare in meglio e tra poco scopriremo quali sono.

Infatti, novembre deve ancora partire col botto, ma ben presto la musica potrebbe cambiare per questi segni zodiacali

Fra i segni zodiacali più fortunati nella seconda metà di novembre troviamo Ariete e Vergine. Per entrambi i segni avevamo già anticipato che ci sarebbe stata tanta fortuna a novembre.

Soprattutto nei prossimi giorni, dopo un inizio un po’ mite e tranquillo, arriveranno delle occasioni che daranno una svolta a questo 2021.

Per l’Ariete, infatti, potrebbero finalmente realizzarsi tutti quei progetti lavorativi che finora non sono decollati. In amore, invece, l’influenza degli astri sarà molto positiva nei prossimi giorni.

Per quelli nati sotto il segno della Vergine, l’influenza positiva dei pianeti Mercurio, Urano e Marte, insieme al Sole, darà presto i suoi frutti.

Ci saranno infatti tante opportunità di riscatto, soprattutto in ambito lavorativo. Le vendite quasi sicuramente aumenteranno, anche in vista del Natale, ed i guadagni saranno molto più cospicui.

Anche se novembre è iniziato col piede sbagliato, per il segno del Toro la sorte potrebbe essere favorevole nei prossimi giorni. Il 2021 non è stato un anno particolarmente felice, ma questi ultimi due mesi potrebbero rappresentare una svolta. Sia dal punto di vista professionale, che sentimentale, ci saranno tante belle occasioni da cogliere al volo.

Inoltre, come già abbiamo anticipato, nelle prossime settimane si potrebbero gettare le basi per trascorrere delle vacanze natalizie davvero da favola.

Un evento molto particolare

Quindi abbiamo visto che novembre deve ancora partire col botto, ma ben presto la musica potrebbe cambiare per questi segni zodiacali.

Nei prossimi giorni, infatti, nei nostri cieli ci sarà un evento molto particolare che influirà sia positivamente che negativamente su alcuni segni zodiacali. Stiamo parlando dell’eclissi parziale di Luna che avverrà precisamente il 19 novembre.

Anche se purtroppo dall’Italia non sarà visibile, questo evento darà nuova energia positiva, soprattutto per i nati sotto il segno del Sagittario. Al lavoro tutto andrà finalmente a gonfie vele, dopo un inizio non proprio esaltante, con qualche malumore di troppo.

Stesso discorso vale per i sentimenti, che si rafforzeranno giorno dopo giorno nella coppia. Buone notizie anche per i single, che finalmente avranno l’opportunità di risollevarsi e trovare l’anima gemella.