Novavax o Moderna: su quale società investire?

In questi giorni la corsa al vaccino per il coronavirus è sempre più frenetica. I rialzi nel settore Healthcare sono stati sensazionali e potrebbero non essere finiti. Bisogna però fare una distinzione tra speculazione e investimento.

I prezzi di molte di queste società non rappresentano il loro valore intrinseco e sono spesso sopravvalutate. La società che per prima riuscirà a trovare la cura avrà rialzi sensazionali mentre le altre crolleranno. Gli investitori devono quindi scegliere attentamente su quale società investire.

Il rischio è quello di subire perdite fino al 50%. In questo momento sembrerebbe che Novavax e Moderna siano le società più vicine alla scoperta del vaccino. La domanda che tutti gli investitori si stanno ponendo è Novavax o Moderna: su quale società devo investire?.

Novavax e i nuovi investimenti

Novavax (NASDAQ:NVAX) è una società americana che potrebbe essere vicina alla scoperta del vaccino. Investire in questa società potrebbe essere una giusta strategia se si vuole un ritorno economico positivo nel breve periodo. Le performance avute fino ad oggi però sono insostenibili e nei prossimi mesi il titolo potrebbe crollare.

La società ha già segnato dall’inizio dell’anno una crescita superiore all’855%. La società ha però reso noto che l’organizzazione norvegese CEPI investirà più di 380 milioni per lo sviluppo del suo vaccino. Questa notizia potrebbe quindi incrementare, sempre nel breve periodo, il suo valore.

Moderna ad un passo dall’obiettivo

I primi risultati della sperimentazione del vaccino sull’uomo da parte di Moderna (NASDAQ:MRNA) hanno dato segnali positivi. Le persone a cui è stata somministrata questa nuova cura hanno sviluppato gli anticorpi. C’è da dire che il farmaco è stato dato solo a 8 persone e quindi ci sarà bisogno di ulteriori conferme. I risultati ottenuti finora sono però bastati per far schizzare il titolo alle stelle. Dopo la crescita del 30% avuta lunedì il titolo potrebbe subire una leggera perdita, ma il rally probabilmente non è finito qui.

Leggi anche: Investire sul mercato azionario conviene: ecco perché