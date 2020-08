Notte in canoa, il nuovo divertimento distanziato

L’estate post-Covid con le sue regole ha sviluppato l’ingegno e la creatività. Il nuovo divertimento notturno distanziato è la notte in canoa: tra mare e cielo, o tra lago e cielo. Una escursione in canoa ad osservar le stelle è una attività sana, tranquilla e divertente. Ecco i luoghi dove si può praticarla e cosa occorre portare, oltre alla mascherina. Occorre, ovviamente, saper nuotare.

Musica e canoa a Varazze per Ferragosto

A Varazze, in Liguria, si va al concerto musicale in canoa. Le canoe vengono illuminate in modo da creare una bellissima atmosfera. Si parte dalla Base Nautica del Varazze Club Nautico, si sosta in uno stabilimento balneare per aperitivo in riva a mare. E poi si arriva nella spiaggia libera vicina al molo Marinai d’Italia, dove si lasciano le canoe e si assiste al concerto di musica classica. Magico anche il percorso di ritorno, con cielo stellato.

In canoa di sera sul lago di Paola

Vicino a Sabaudia, gita in canoa, kayak e sup: per guardare le stelle, immersi completamente nella natura. Osservare il cielo pieno di stelle, e perché no stelle cadenti, che si riflettono sulla superficie scura dell’acqua. Quello prenotabile sul lago di Paola è un appuntamento suggestivo, durante il quale si possono imparare tante curiosità sulle costellazioni di piena estate. L’attività si svolge nel rispetto delle norme governative, i materiali sono igienizzati prima dell’uso ed è obbligatoria la mascherina. Bisogna indossare un abbigliamento sportivo comodo e portare un cambio in caso di pagaia troppo esuberante.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Tramonto in kayak a Posillipo

In tutte le sere di luna piena, a Napoli Posillipo, si tiene uno straordinario tour al tramonto in kayak lungo la costa, con aperitivo e cena sulla spiaggia. Full Moon Kayak porta il turista alla scoperta del capoluogo campano da un insolito punto di vista, il mare. Notte in canoa, il nuovo divertimento distanziato. Piace a tutte le età: si tratta di una bella esperienza, unica per “ubriacarsi” di bellezza, di mare e sport. E dell’atmosfera magica che solo il Golfo di Napoli sa regalare. Si parte dal lido delle Rocce Verdi per esplorare la costa di Posillipo passando per il Borgo di Marechiaro e la riserva della Gaiola.

Notte in canoa, il nuovo divertimento distanziato

In molte altre località del Veneto, della Toscana, della Liguria, della Campania e della Sicilia, la notte in canoa è diventata il nuovo must. La serata si apre con un brindisi e un bagno. Al rientro, viene solitamente proposto un aperitivo con barbecue di carne, pesce e verdure sulla spiaggia. Si mangia alla rimessa delle barche o sulle terrazze di un lido, per continuare a godere la serata. L’esperienza, in varie location ma non tutte, è aperta anche ai bambini dai 4 anni in su. Per stare più tranquilli, si può noleggiare anche un kayak con istruttore o accompagnatore. Tutti i partecipanti hanno di solito in dotazione un giubbotto salvagente e una borsa impermeabile per gli oggetti personali. Per la kayak night al mare si devono portare possibilmente le scarpe da scogli. Oltre al costume, il telo da mare, la mascherina e un ricambio pantalone e maglia.