Si parla molto spesso del disagio che le donne provano in un corpo non perfettamente adatto agli standard imposti dalla società. Ma ci si interessa forse meno a come gli uomini potrebbero provare lo stesso sentimento. Infatti, non sono in pochi coloro che credono di dover avere muscoli e tartaruga per risultare belli e attraenti. Ma, per coloro che non riescono a raggiungere questa forma fisica, ci sono delle novità. Infatti, sono arrivate dalla scienza notizie incredibili per gli uomini senza addominali che li renderanno felicissimi!

Davvero gli uomini senza tartaruga piacciono di più alle donne?

A dare la risposta al quesito un professore di antropologia nella prestigiosa Università di Yale. Il suo studio, pubblicato con il nome di How Men Age, ha dato risultati incredibili. Secondo il professore di Yale, infatti, gli uomini dovrebbero smettere di desiderare la tartaruga scolpita. Si tende a credere sempre di più, soprattutto nella società odierna, che gli addominali possano avere una grande presa sulle donne. Eppure, sembra che le cose stiano diversamente. Ed è proprio il Professore a spiegarle. Infatti, ci sono notizie incredibili per gli uomini senza addominali, che li renderanno felicissimi!

Le donne sono più attratte dagli uomini senza addominali, ecco il motivo

Sembra incredibile, ma la scienza ha rivelato proprio questo. Infatti, il professore spiega nel suo studio che la perdita degli addominali in età più avanzata dipende anche dal calo del testosterone nell’uomo. Questo comporta anche un calo del desiderio fisico negli uomini, e un aumento, invece, dell’istinto paterno. Infatti, secondo lo studioso, pare che gli uomini che presentano un indebolimento della massa muscolare siano più propensi a passare più tempo con i propri figli. E questo, incredibilmente, li rende più affascinanti per le donne. Infatti, quest’ultime, scelgono il proprio uomo soprattutto in base all’idea della famiglia che potrebbe costruire con lui.

