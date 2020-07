Notifica dell’atto a persone diverse dai destinatari.

ll postino è un pubblico ufficiale e ciò che scrive sull’avviso di ricevimento della raccomandata riguardo al soggetto cui ha consegnato l’atto ha piena fede. Quindi, per contestare quanto dallo stesso accertato al momento della notifica, fa piena fede. Tuttavia, se il postino notifica l’atto a persona diversa dal destinatario, si ci chiede: la notifica è valida oppure no? Cioè, se l’atto viene consegnato a persona diversa che firma la ricevuta, l’atto ad esempio, notificato dall’Agenzia delle Entrate, è impugnabile?

Notifica dell’atto a persone diverse dai destinatari. Risoluzione della questione

La Cassazione in sentenza n. 14941 del 2020, del 14 luglio, quindi recentissima, ha fissato taluni i principi per risolvere il quesito. Nel caso deciso dalla Corte, vi era stato un avviso di intimazione dell’Agenzia Entrate, a seguito di alcune cartelle esattoriali non pagate. Al momento della notifica di esso, nell’avviso di ricevimento mancava l’indicazione della qualifica della persona che aveva ricevuto l’atto.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Questa indicazione, però, è necessaria ai fini dell’accertamento relativo al destino che ha avuto la raccomandata. Infatti, la predetta indicazione serve a verificare il rapporto che lega il ricevente con il destinatario della raccomandata. Si vuole cioè evitare che il ricevente oltre ad essere persona diversa dal destinatario, non sia legato a questo neppure da un rapporto di convivenza.

Ad onta di ciò, la Corte ha stabilito che la notifica può ritenersi valida anche quando non è chiara la qualifica della persona che ha materialmente ricevuto l’atto. Quello che conta è l’accertamento svolto dal postino, che in quel momento riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Questa eclatante sentenza, cambia un po’i termini della questione relativa alle notifiche estendendo sensibilmente i casi in cui la notifica è da reputarsi valida. Così quello che il portalettere scrive sull’avviso di ricevimento fa prova fidefacente. Perciò, la sua attestazione potrà essere contestata non con una generica contestazione, ma solo attraverso la querela di falso.