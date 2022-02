Notevolmente ipocalorico e digeribile questo secondo di pesce sarebbe adatto ad abbassare colesterolo, trigliceridi e pressione alta

Non sempre è possibile mangiare tutto quello che desideriamo, perché alcune condizioni di salute non ci permettono di eccedere con particolari alimenti.

Per non parlare di quando siamo a dieta e dobbiamo contare letteralmente tutte le calorie che ci sono nel piatto. Quando le analisi del sangue ci rivelano che i valori di colesterolo e trigliceridi non sono proprio bassi, bisognerebbe sempre equilibrare i pasti per non peggiorare la situazione.

Questo, però, non vuol dire doversi accontentare di pietanze prive di sapore. D’altronde, mangiare dovrebbe essere un atto di piacere e non solo una necessità.

In questa situazione, potremmo trovare difficoltà anche quando andiamo fuori al ristorante, perché non sappiamo bene quale sia l’alimento giusto da assumere, al posto di un triste riso in bianco.

Se troviamo un menù vario, che includa pietanze a base di pesce, dovremmo scegliere piatti che non abbiano cotture complesse e ricche di condimenti.

La ricetta

Se invece siamo a casa e vogliamo proporre un secondo piatto sano e leggero, allora potremmo mettere in tavola una splendida sogliola, che è reperibile tutto l’anno. Il suo sapore è molto delicato e la sua carne magra ha un colore bianco tendente al rosa.

È un pesce relativamente economico, il prezzo è accessibile, perché potremmo trovarlo a circa 10 euro al kg, in linea di massima per tutto l’anno. Per poterlo gustare, non avremo bisogno di gradi preparazione, meno ingredienti aggiungiamo, più percepiremo il gusto.

Un’idea molto semplice per cucinarlo prevede pochi elementi di qualità. Sarebbe notevolmente ipocalorico e digeribile questo secondo di pesce delizioso e semplice che proponiamo oggi.

Per 4 spigole procuriamoci:

il succo di un limone;

aglio q.b.;

un mazzetto di prezzemolo;

sale marino;

olio extravergine d’oliva.

Il primo step è pulire adeguatamente il pesce, eliminando le interiora, la pelle e la testa, passiamolo poi sotto l’acqua per eliminare ogni traccia.

A parte, in una ciotola, mescoliamo l’olio, il sale, il succo di limone e un trito di prezzemolo. Usiamo della carta forno o delle foglie di verdura, come quella della a vite, fico o cavolo, per avvolgere la sogliola, versando il condimento precedentemente preparato. Inforniamo a 180° C per circa 20 minuti, perché non richiede cotture lunghe.

Notevolmente ipocalorico e digeribile questo secondo di pesce sarebbe adatto ad abbassare colesterolo, trigliceridi e pressione alta

Questo pesce d’acqua salata contiene solo 83 calorie per 100 grammi, è ricco di proteine potassio, fosforo, magnesio, folati e omega 3, Per questo sarebbe ideale per i bambini e all’interno di diete. Inoltre, è decisamente digeribile e aiuterebbe a mantenere i livelli di colesterolo bassi, controllerebbe trigliceridi e pressione alta.

Il prezzemolo, invece, aiuterebbe a ridurre gli zuccheri del sangue, anche se ancora scientificamente non è provato.

Approfondimento

Ricchissimo di potassio e fonte di vitamine questo piatto dal potere antiossidante aiuterebbe il metabolismo e la pressione