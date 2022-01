A volte sentiamo l’esigenza di eliminare qualche chilo di troppo o di rimetterci in forma dopo abbuffate e stravizi. Ma si può dimagrire senza rinunciare alle golosità? Le rinunce sono pesanti e a volte ci mettono di cattivo umore. Forse possiamo trovare un giusto compromesso.

Alcuni dolci sono leggeri e ipocalorici, ma non per questo meno gustosi. Mangiati a colazione, non appesantiscono e fanno iniziare la giornata con un pieno di buonumore.

Note vellutate di vaniglia in questo dolce soffice e squisito che soddisfa il palato ma ha poche calorie

Il dolce proposto è una brioche lievitata particolarmente leggera, perché si prepara senza burro, senza uova e senza latte che viene sostituito con l’acqua. È quindi un’ottima soluzione per chi vuole escludere dalla dieta uno di questi alimenti. Rimane comunque fragrante e gustosa nonostante la semplicità degli ingredienti. Il procedimento è semplicissimo e la preparazione veloce (escludendo i tempi di lievitazione). Gli ingredienti forniti permettono la realizzazione di due brioches, una delle quali si può conservare in congelatore per avere un dolce sano e gustoso sempre a disposizione.

Ingredienti

500 g di farina manitoba

120 g di zucchero

250 ml di acqua

25 g di lievito di birra

60 ml di olio di oliva o di semi

1 pizzico di sale

2 bustine di vanillina

Preparazione

In una ciotola unire la farina setacciata, lo zucchero, il lievito di birra sbriciolato, la vanillina e un pizzico di sale. Versare a filo l’acqua e l’olio e mescolare energicamente per ottenere un composto morbido ed elastico. Per facilitare l’operazione si consiglia l’uso di un impastatore elettrico. Trasferire l’impasto su una spianatoia e lavorare velocemente fino a ridurre il composto a palla. Sistemare in una ciotola capiente e coprire con un tovagliolo oppure con pellicola trasparente. Per la lievitazione, di circa 4 ore, si consiglia di metterle il dolce nel forno spento o leggermente riscaldato mantenendo la luce accesa.

Infine dividere l’impasto in due parti e formare due salsicciotti

A questo punto rivestire con carta da forno due stampi da plum-cake e trasferirvi gli impasto. Continuare la lievitazione per altri 30 minuti seguendo la procedura indicata. Infine cuocere a 180° in forno statico per circa 20 minuti. Spolverizzare con zucchero a velo.

La brioche può essere congelata e consumata nei giorni successivi. Sarà sufficiente affettarla prima del congelamento e riporla nei sacchetti da frigo. Si può rapidamente decongelare al microonde oppure nel forno tradizionale. Potremo assaporare, morso dopo morso, note vellutate di vaniglia in questo dolce soffice e delicato.