Dopo 4 chiusure settimanali consecutive al rialzo, le quotazioni hanno chiuso al ribasso confermato i timidi segnali ribassisti di cui avevamo parlato nel report precedente (Possiamo dire che per il Ftse Mib Future il peggio è ormai alle spalle?).

Infatti, nonostante tutti gli sforzi dei tori il ribasso sul Ftse Mib Future potrebbe continuare. Chiaramente settimana prossima sarà decisiva per capire da che parte si potrebbero muovere le quotazioni, ma le incongruenze e incertezze che avevamo evidenziato una settimana fa hanno trovato conferma nello sviluppo di quella appena conclusasi.

Nonostante tutti gli sforzi dei tori il ribasso sul Ftse Mib Future potrebbe continuare: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 1 aprile il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 24.213 in rialzo dello 2,19% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso dell’1,26%.

Time frame giornaliero

Settimana scorsa avevamo fatto notare come le quotazioni fossero rimaste imbrigliate all’interno del trading range 24.139 – 24.885 dopo aver fallito la rottura della forte resistenza in area 24.865. Con la rottura della parte bassa del trading range in area 24.139 le quotazioni avevano accelerato al ribasso, ma l’ultima seduta della settimana ha di fatto annullato lo sforzo dei ribassisti riportando le quotazioni all’interno del trading range. Nulla di fatto, quindi.

Ancora una volta ci ritroviamo con le quotazioni imbrigliate all’interno del trading range 24.139 – 24.885. Solo una chiusura giornaliera esterna a questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Sicuramente il recupero di area 24.139 è un ottimo segnale per i rialzisti.

Time frame settimanale

Due settimane fa scrivevamo

Prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire il futuro del Ftse Mib Future. Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è ancora ribassista, ma una chiusura settimanale superiore a 25.131 potrebbe far invertire la tendenza in corso. In questo caso l’obiettivo più probabile diventerebbe area 31.710. A seguire, poi, nel caso di una prosecuzione del rialzo, gli altri possibili obiettivi sono indicati nel riquadro rosso.

Purtroppo siamo ancora in attesa di una chiara indicazione sulla futura direzione delle quotazioni. Questa settimana, infatti, ha chiuso sotto 24.420 dopo che quella precedente aveva chiuso sopra.

In figura sono indicati i probabili obiettivi a seconda dello scenario rialzista o ribassista. In attesa che la nebbia si diradi sul Ftse Mib Future sarebbe opportuno essere molto prudenti.