Avere il pianeta Saturno contro è una bella sfortuna. Secondo dei grandi astrologi, il pianeta con il disco può esercitare una grande influenza sulla nostra felicità. Se lo abbiamo in una posizione contraria a quella della nostra costellazione, possiamo dunque passare un momento di difficoltà.

Questo mese di febbraio conferma alcune costanti, come la difficoltà che i segni di fuoco stanno incontrando durante l’inizio dell’anno. Tuttavia, anche tra i segni di fuoco ce ne sono alcuni che riescono a reagire alle difficoltà trovando alcune soluzioni alternative e una forza incredibile. Infatti, nonostante Saturno e Giove contro, il Leone e questi segni zodiacali esprimono una vitalità che li rende davvero unici e felici.

Il Leone

Il segno di fuoco per eccellenza si piega ma molto raramente si spezza. Questa importantissima sua caratteristica può fargli passare dei tremendi momenti di solitudine e incomprensione. Nel lungo termine, però, questa propensione alla sopravvivenza porta i nati sotto il segno del Leone a vivere positivamente la vita.

Certo, ora il periodo non è dei più floridi. L’influenza negativa di Saturno si sente in ambito umano e professionale, mentre quella di Giove cerca di limitare l’energia del Leone. Queste persone, però, si riconfermano dei campioni della vita, riuscendo a reagire nel migliore dei modi: con l’arma della sicurezza in sé stessi.

Nonostante Saturno e Giove contro, il Leone e questi segni dell’oroscopo vivranno un periodo d’oro a febbraio

Allo stesso modo, anche il Sagittario sta attraversando un periodaccio. Certo, i nati sotto questo segno che amano viaggiare e spostarsi in continuazione hanno patito più di altri le restrizioni dovute al Covid 19. Se ciò non bastasse, per il Sagittario la posizione sfavorevole di Saturno influisce negativamente sull’umore.

Certo, non poter viaggiare come una volta pesa molto, ma la vitalità di questo segno arriva proprio dalla sua voglia di cambiare. Non sempre si deve viaggiare fisicamente per cambiare stato d’animo. Infatti, è proprio ciò che dovranno fare i nati sotto questo segno per cercare e trovare la propria felicità.

Infine, anche lo Scorpione sta passando davvero n momento negativo. Giove non sorride e il lavoro non va al massimo. La migliore arma dello Scorpione è però la diffidenza, difetto o pregio che comunque ora vale come l’oro per quelle persone.

