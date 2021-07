Nonostante le azioni Openjobmetis vengano da un rialzo del 100% hanno ancora tanto spazio al rialzo. D’altra parte delle potenzialità di questo titolo azionario ce ne siamo occupati più volte nei nostri report (clicca qui per leggere).

Il nostro Swing Indicator ha dato un segnale di acquisto a inizio novembre quando il titolo quotava in area 6 euro. Da quel momento le quotazioni hanno guadagnato oltre il 70% e la loro corsa non accenna a fermarsi. Al momento il traguardo più vicino è il I obiettivo di prezzo in area 10,9 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino agli obiettivi successivi indicati in figura. Nel caso in cui venga raggiunto il III obiettivo di prezzo il titolo Openjobmetis potrebbe aumentare il suo valore di oltre il 50%. Da notare che questo livello è in perfetto accordo con il fair value, 15 euro, calcolato con il metodo del discounted cash flow e riportato in un precedente report.

Al ribasso, invece, bisogna stare attenti solo a un’eventuale chiusura settimanale inferiore a 9,34 euro. In questo caso il titolo potrebbe tornare in area 6 euro.

Dal punto di vista dei fondamentali la situazione è molto promettente. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato. Ad esempio, se si guarda al rapporto prezzo/utili, le quotazioni di Openjobmetis dovrebbero aumentare di un fattore 6 per allinearsi con il settore di riferimento.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 20%.

Nonostante le azioni Openjobmetis vengano da un rialzo del 100% hanno ancora tanto spazio al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Openjobmetis (MIL:OJM) ha chiuso la seduta del 12 luglio a quota 10,25 euro in rialzo del 2,74% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Per capire come interpretare i grafici cliccare qui.