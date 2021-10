Dall’ultimo report in cui mettevamo in guardia dal fatto che le azioni Alkemy potessero triplicare il loro valore nei mesi successivi, il titolo ha guadagnato oltre il 30%. Tuttavia, nonostante il rialzo degli ultimi mesi le azioni Alkemy possono ancora raddoppiare il loro valore.

Come si vede dal grafico, con la settimana in corso le quotazioni potrebbero abbattere l’ultimo ostacolo lungo il percorso rialzista che porta al I obiettivo di prezzo in area 21,3 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 30,8 euro, prima, e successivamente al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 40,3 euro. Ci sono, quindi, i presupposti per un rialzo superiore al 100% nei prossimi mesi.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 17,75 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista. In questo caso si concretizzerebbe lo scenario che vede il titolo Alkemy pronto alla discesa fino alla massima estensione in area 12,50 euro (III obiettivo di prezzo).

Per completezza d’informazione facciamo notare che il rialzo della settimana in corso non è riuscito ancora ad annullare il segnale di vendita dello Swing Indicator. Questo aspetto dovrebbe indurci alla prudenza e non anticipare il segnale che ci concretizzerà solo dopo la chiusura settimanale.

La prudenza che traspare dal grafico trova le sue fondamenta anche nella valutazione del titolo che risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Inoltre, l’azienda ha riportato un risultato mediocre nel secondo trimestre con guadagni e margini di profitto più deboli, anche se i ricavi sono migliorati.

Risultati del secondo trimestre 2021

Ricavi: 23.5 milioni di euro (in aumento del 34% rispetto al secondo trimestre 2020).

Utile netto: 1.07 milioni di euro (in calo del 13% rispetto al secondo trimestre 2020).

EPS: 0,20 euro (vs 0,22 euro del secondo trimestre 2020)

Margine di profitto: 4.6% (in calo dal 7.0% del secondo trimestre 2020).

Negli ultimi 3 anni, in media, l’utile per azione è sceso del 17% all’anno, ma il prezzo delle azioni della società è aumentato del 20% all’anno, il che significa che è ben al di sopra degli utili. Fare, quindi, attenzione. Anche perché il titolo è salito di oltre il 220% nell’ultimo anno a fronte di un settore di riferimento cresciuto mediamente del 97%.

Nonostante il rialzo degli ultimi mesi le azioni Alkemy possono ancora raddoppiare il loro valore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Alkemy (MIL:ALK) ha chiuso a quota 18,65 euro la seduta del 14 ottobre con un rialzo del 1,08%.

Time frame settimanale