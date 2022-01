Siamo ormai giunti al termine del mese del Capricorno e stiamo entrando nel segno zodiacale dell’Acquario. Sarà anche la prima volta, nel 2022, del Mercurio retrogrado, ovvero quando questo pianeta sembra andare a ritroso rispetto alla Terra. È un periodo non sempre propizio per l’astrologia. Nella quale, spesso, bisogna comportarsi come quando è in atto una tempesta: aspettare che passi. Durerà fino al 4 di febbraio, quindi, in queste due settimane abbondanti è preferibile attendere gli eventi, piuttosto che aggredirli.

Poi ci sono sempre le eccezioni e di questo parleremo oggi. Perché anche con Mercurio retrogrado ci saranno dei segni zodiacali che vivranno dei buoni momenti. Per i quali il vento sembra essere in poppa, nonostante non solo Mercurio, ma anche Urano non siano propriamente a favore.

Nonostante il primo arrivo nel 2022 di Mercurio retrogrado due segni zodiacali vivranno momenti di grande fortuna e potenza

Iniziamo partendo dal Sagittario. I nati dal 22 novembre al 21 dicembre, infatti, non saranno assolutamente coinvolti da nessun evento negativo. Non devono preoccuparsi di nessun pianeta retrogrado, anzi, devono guardare all’insù perché il limite, per loro, in questo periodo, pare essere solo il cielo. Sia a livello professionale che affettivo, tante dovrebbero essere le soddisfazioni. Un periodo davvero florido, che non teme nessun pianeta avverso. Quindi, pigiare sull’acceleratore senza pensarci troppo. I momenti meno favorevoli arriveranno, ma adesso i pensieri sono solo positivi.

Pesci al massimo

Se il Sagittario può ridere, addirittura i Pesci possono gongolare e non badare assolutamente al Mercurio retrogrado che tanti temono. I nati tra il 20 febbraio e il 20 marzo, infatti, avranno Marte a favore, e sarà per loro una specie di booster. Un’iniezione di positività, fiducia e forza che farà risplendere al massimo i Pesci. Le relazioni saranno davvero coinvolgenti, a livello lavorativo tutto andrà a gonfie vele. Saranno ricchi di energia e potenza, da utilizzare davvero in ogni campo. Quando molti segni vivranno questo periodo in maniera interlocutoria, essi potranno davvero fare spallucce e goderselo al massimo. Come scritto per il Sagittario, arriveranno i momenti bui, ma bisogna approfittare al meglio quando il vento soffia alle spalle. I Pesci avranno addirittura una bufera positiva che li spingerà almeno fino a metà febbraio.

Nonostante il primo arrivo nel 2022 di Mercurio retrogrado, quindi, due segni zodiacali vivranno momenti di grande fortuna e potenza, Sagittario e Pesci. Questo periodo di stasi non li toccherà e sarà totalmente favorevole per loro. Se c’è un rischio da prendere, quali giorni migliori se non questi per farlo? Osare, dunque, gli astri benediranno qualsiasi loro scelta.