Se si guarda ai multipli di mercato il titolo azionario è molto sottovalutato. Ad esempio, il rapporto prezzo/utili e il Price to Book ratio esprimono un potenziale di apprezzamento pari a circa il 100%. Inoltre ai prezzi attuali il rendimento del dividendo è superiore al 7%. Tuttavia, nonostante il grande potenziale le azioni DeA Capital potrebbero soccombere alla formazione di un triplo massimo.

Se, infatti, si guarda al grafico settimanale, a partire da inizio 2020, area 1,5 euro ha rappresentato un ostacolo insormontabile per le quotazioni che per ben tre volte si sono arrese al tentativo di andare oltre. Ogni tentativo fallito, poi, hai riportato le quotazioni in area 1 euro dalla quale sono prontamente ripartite. Potrebbe accadere anche questa volta dopo il recente nuovo massimo in area 1,5 euro. Una conferma di questo scenario si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 1,228 euro.

Qualora, invece, si dovesse continuare al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura in area 2,77 euro.

Prima di concludere riportiamo il giudizio degli analisti il cui consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40%.

Nonostante il grande potenziale le azioni DeA Capital potrebbero soccombere alla formazione di un triplo massimo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario DeA Capital (MIL:DEA) ha chiuso la seduta del 5 febbraio a 1,27 euro in rialzo dello 0,79% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

