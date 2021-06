Nonostante il business interessante investire ora in azioni Falck Renewables potrebbe non essere il momento giusto. Questa difficoltà, però, non è una novità. Già due mesi fa, infatti, scrivevamo un report dal titolo eloquente Falck Renewables stenta a partire al rialzo, cosa fare con le sue azioni?

Da quella data (era il 30 marzo) il titolo ha perso circa il 10% e l’impostazione rialzista dell’epoca è stata invertita al ribasso. Al momento, infatti, sia sul time frame settimanale che su quello mensile la tendenza in corso è ribassista. Tuttavia non tutto è ancora perduto. Le quotazioni, infatti, si trovano su supporti importanti che potrebbero favorire un rimbalzo del titolo.

Prima, però, di occuparci di questo diamo uno sguardo alla valutazione di Falck Renewables.

Secondo la valutazione basata sui multipli di mercato si scopre che qualunque sia la metrica utilizzata le azioni di Falck Renewables sono sopravvalutate. Di diverso parere sono gli analisti, il cui consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 23%.

Nonostante il business interessante investire ora in azioni Falck Renewables potrebbe non essere il momento giusto: le indicazioni dell’analisi grafica

Falck Renewables (MIL:FKR) ha chiuso la seduta del 4 giugno a quota 5,42 euro in rialzo dello 0,93% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma le quotazioni si sono appoggiate ormai da tre settimane sul supporto in area 5,25 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso verso gli obiettivi ribassisti indicata in figura. Viceversa, una chiusura settimanale superiore a 5,7 euro farebbe scattare una proiezione rialzista che potrebbe riportare Falck Renewables verso i massimi storici in area 11/12 euro.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Sul mensile la situazione è praticamente identica a quella sul settimanale. In questo caso il supporto da monitorare passa per area 5,14 euro, mentre al rialzo l’ostacolo da superare in chiusura mensile passa per area 5,88 euro.