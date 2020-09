Blue Financial Communication ha presentato un’ottima semestrale che fino a ora non ha prodotto effetti concreti sull’andamento delle quotazioni. Per cui nonostante i buoni conti societari, questo titolo azionario non riesce a esprimere il suo potenziale rialzista del 100%.

Facciamo un passo indietro e ricordiamo i conti della semestrale al 30 giugno 2020. Nonostante la pandemia, la società ha comunicato di aver chiuso il primo semestre del 2020 con ricavi per 4,95 milioni di euro, in aumento del 12,6% rispetto al risultato ottenuto nella prima metà dello scorso anno. Questo risultato è in linea con la crescita del volume di affari di cui abbiamo parlato in un precedente articolo.

L’effetto di questo buon risultato è stato quello di aver avuto, negli ultimi 30 giorni, una performance inferiore al settore di riferimento che fino a quel momento era stato sistematicamente surclassato. Probabilmente questa performance negativa è da collegare a una sopravvalutazione del titolo che si ritrova qualunque sia il criterio per stimarne la valutazione.

Un aspetto positivo del titolo è la sua situazione finanziaria che risulta essere buona e uno dei punti di forza della società.

Nonostante i buoni conti societari, questo titolo azionario non riesce a esprimere il suo potenziale rialzista del 100%. Il giudizio dell’analisi grafica e previsionale

Blue Financial Communication ((MIL:BLUE) ha chiuso la seduta del 10 settembre a quota 1,83 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale e mensile

Le proiezioni sui due time frame sono molto simili, come si evince dalla due figure riportate qui di seguito.

L’area chiave che sta impedendo ulteriori sviluppi rialzisti passa per 1,84-1,984 euro. La rottura di questa forte area di resistenza in chiusura di settimana e successivamente in chiusura mensile, farebbe accelerare le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, la massima estensione rialzista passa per area. 3,62-3,81 euro per un potenziale rialzista di circa il 100%.