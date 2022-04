Negli ultimi anni la numismatica sta destando l’interesse di larga parte della popolazione. Il valore delle monete più rare e ricercate, infatti, fa gola a molti. E proprio per questo si ricercano in cantina, in soffitta e dimenticate nel fondo di un cassetto le vecchie monete in lire. Senza sapere, a volte, che le più nuove, in euro, potrebbero avere anche un valore maggiore.

A stabilire il mercato delle monete, infatti, sono i collezionisti. E più un pezzo è ricercato e difficilmente reperibile, più il suo prezzo sale. Ci sono state aste di vecchie monete, infatti, che hanno superato abbondantemente i 10.000 euro. Nonostante ce ne siano 5 milioni in circolazione incredibile il valore di questa moneta che risulta quasi introvabile e che tutti potremmo avere nel portafogli.

50 centesimi del 2007, la moneta del mistero

I 50 centesimi di euro sono una moneta molto diffusa. In “oro nordico” (lega composta da rame, zinco, alluminio e stagno) ha come simbolo la statua equestre di Marco Aurelio. Quella che troneggia a Piazza del Campidoglio a Roma.

Sicuramente si tratta di una delle monete di euro più diffuse e chiunque apra il borsellino ne troverà diverse. Ma chi ha mai visto una moneta da 50 centesimi del 2007? Attorno a questa moneta, quasi introvabile, aleggia un vero e proprio mistero. La Zecca di Stato in quell’anno, infatti, ha emesso quasi 5.000.000 di questi centesimi di cui però si trovano pochissimi esemplari.

Nonostante ce ne siano 5 milioni in circolazione e ognuno di noi potrebbe averla in casa, gli esperti dicono che questa moneta da 50 centesimi di euro potrebbe almeno 20 volte di più

Le teorie sul fatto che è difficile trovare questa moneta sono molteplici. E senza scendere nel complottismo che sempre più spesso caratterizza gli italiani, ne spiegheremo qualcuna.

Una delle teoria vuole che la distribuzione di questa specifica moneta non sia stata uniforme. In alcune Regioni, quindi, non sarebbe proprio stata distribuita. Ma dalla sua emissione sono trascorsi 15 anni e l’utilizzo dello spicciolo avrebbe dovuto rendere la sua distribuzione molto più omogenea. Ma tant’è, in alcune Regioni proprio non si trova.

Altri dichiarano che, pur essendo state coniate in gran numero, ne sarebbero state messe in circolazione un numero minore dei 5 milioni dichiarati. Ed in questo caso si spiegherebbe il perchè è così difficile trovarle. Infine, c’è chi ritiene che non siano mai veramente state distribuite. Ma qualcuno le ha trovate e, quindi, in circolazione ci sono.

Insomma, le teorie sono diverse ma nessuna spiega fino in fondo il mistero dei 50 centesimi del 2007. Che tra l’altro, nonostante la difficoltà nel reperimento non hanno neanche un prezzo così favoloso. Sono scambiate, infatti, per circa 10 euro. Una somma che sicuramente non fa ricco nessuno. Ma che in ogni caso è di 20 volte il valore nominale della moneta.

Lettura consigliata

Attende una cascata di soldi chi possiede questa moneta rara con un errore che può valere fino a 7.000 euro