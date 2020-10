Quando c’è da festeggiare, la bevanda per antonomasia è proprio una bollicina! Impossibile immaginare un compleanno, un matrimonio o una cena romantica senza. Chi preferisce lo champagne, chi un bel Franciacorta, altri un prosecco: ognuno ha il suo preferito! Ma non versare mai le bollicine nei calici: ecco cosa rischi!

Oltre alla qualità della bottiglia, c’è un altro componente da selezionare con molta attenzione: il bicchiere giusto. Storicamente, per gustare al meglio le bollicine, si usava la coppa. Una delle versioni narra che la sua invenzione sia legata a Madame de Pompadour, riproducendo la forma del suo seno.

Gli intenditori nel tempo l’hanno “bannata”, in quanto questa forma non permette né alle bollicine né all’aroma di esprimersi. Oggi, nella nostra mente la parola flûte si associa alle bollicine. Per intenderci, quel calice stretto ed affusolato con il quale siamo abituati a brindare a Capodanno.

Non c’è nulla di più sbagliato!

Non versare mai le bollicine nei calici: ecco cosa rischi

È vero che a differenza dalla coppa, incanala molto meglio le bollicine, però comporta i seguenti svantaggi. È “discriminante” nei confronti di coloro che hanno un naso più “importante” e devono per forza chinare leggermente la testa all’indietro per bere. Questa posizione è scomoda per la deglutizione. Inoltre, alcune bollicine, ad esempio Franciacorta, spesso vengono servite dopo 3-4 o più anni dall’imbottigliamento. Per cui, hanno bisogno delle superfici più ampie per l’ossigenazione.

Qual è il calice giusto

Secondo gli esperti, un calice classico da vino è molto meglio per assaporare tutto quello che una buona bottiglia di bollicine ha da offrire. Mentre i professionisti usano il bicchiere da degustazione ISO (è un acronimo inglese che sta per Organizzazione internazionale per la normazione). La sua forma è simile ad un uovo allungato e permette di riunire gli aromi nella parte vuota del bicchiere.

Il bicchiere deve essere trasparente e riempito tra i 50 e 100 ml.

