Per abbassare le tasse molti tentano strade che spesso si rivelano illegali. Magari anche senza saperlo. Purtroppo il crescente carico fiscale, legato ad una crisi economica sempre più opprimente, porta a scegliere delle soluzioni estreme. Opzioni che, magari, neanche si pensa possano essere illegali e che quindi è giusto conoscere. Ecco perché gli esperti di ProiezionidiBorsa ti mettono in guardia dall’usare questi 3 espedienti. Non utilizzate mai questi trucchi per pagare meno tasse perché sono illegali.

Viene sarcasticamente definita finanza creativa. Sono in realtà strattagemmi illegali, o molto borderline, per evadere o eludere l’imposizione fiscale. Trucchi illegali che non vanno assolutamente perseguiti.

Ribadiamo che occorre condannare l’evasione fiscale sia per motivi legali, ma anche per un motivo pratico. Chi evade le tasse, sposta il carico fiscale che evade, su chi lo paga. Quindi evasione, uguale più tasse. Ecco perché di seguito scriviamo di 3 sistemi illegali per pagare meno tasse, perché chi lo fa inconsapevolmente, cessi questa pratica. Ma, soprattutto, chi ne viene a conoscenza la denunci.

Aprire una società no profit o una società sportiva dilettantesca a cui donare i proventi della propria azienda. E’ una pratica diffusissima, ma è anche una elusione fiscale. Se un imprenditore apre una società no profit e vi versa parte degli utili della sua azienda, questi sono soldi quasi completamente detassati. Si abbassano le tasse ma si truffa lo Stato. Illegale!

Fatture false o dimenticate, sono i sistemi più usati per evadere

Fare fatture per operazioni inesistenti. Funziona così. L’azienda A dichiara di avere acquistato beni, prodotti, servizi, dalla azienda B, ed emette una fattura. Così l’azienda A può detrarre dall’utile questi costi fatturati, ottenendo una riduzione della base imponibile. Ovviamente queste spese non sono mai state fatte, la fatturazione è falsa e la pratica è illegale.

Non emettere lo scontrino fiscale. E’ il più classico dei sistemi per evadere. È un espediente in voga presso gli esercizi commerciali. Ma spesso si scordano di fare fattura anche i professionisti a cui ci rivolgiamo o gli artigiani che ci fanno un lavoro in casa. E colui che ha usufruito della prestazione, specialmente se di un certo importo, si dimentica di richiedere la ricevuta. Così evita di pagarci l’IVA.

Attenzione, in questo caso chi non emette fattura sta evadendo il Fisco. E chi non richiede fattura ne è complice. Illegale!

