Per preparare le nostre ricette, in moltissimi usano un ingrediente speciale che dà gusto e insaporisce. Si tratta ovviamente del dado, vegetale o di carne, confezionato o fatto in casa.

Il dado è un prodotto ricco di sale e di altri ingredienti e si tratta di un alimento molto processato. Può essere davvero utile per aggiungere sapore alle verdure e ai risotti, e difficilmente ne faremo a meno.

Oggi, però, vogliamo proporre un’alternativa. Infatti, non useremo più il brodo del supermercato, ora che conosciamo questa sanissima e gustosissima alternativa.

Un ingrediente che arriva dalla natura ricchissimo di gusto

Il dado per il brodo viene usato per preparare risotti, legumi, zuppe e arrosti. Si tratta di un ingrediente che nelle cucine italiane non può mancare proprio. Eppure, se cerchiamo un’alternativa più naturale, possiamo pensare di usare un ingrediente che in pochi sanno cucinare ma che in realtà è semplicissimo. Gustoso e salutare, questo ingrediente è molto diffuso nelle cucine asiatiche, come quella giapponese e cinese.

Stiamo ovviamente parlando delle alghe, vegetali unici nel loro genere, ricco di vitamine e nutrienti. In pochi lo sanno, ma le alghe si possono usare al posto del dado per dare gusto alle nostre ricette.

Tra tutte le alghe che possiamo usare in cucina per le nostre ricette, le più famose sono le wakame, l’agar agar, la kombu e la nori. Usate per preparare il sushi, possono anche essere consumate in insalata, crude o cotte.

Oggi, però, parliamo di un’alga che è perfetta per preparare il brodo e può essere un sostituto del brodo confezionato. Ci riferiamo all’alga kombu, gustosissima e nutriente, in grado di esaltare il gusto umami presente in ogni cibo. L’alga kombu è proprio l’ingrediente principale del famoso brodo giapponese chiamato dashi.

Per preparare un semplice brodo possiamo fare bollire dell’acqua. Dobbiamo strofinare i fogli di kombu con un panno umido per poi possiamo metterle nell’acqua prima che bolla. Ora possiamo lasciare le alghe sino a che l’acqua raggiungerà il punto di ebollizione, rimuovendo la schiuma bianca mano a mano che affiora in superficie. Appena l’acqua bolle possiamo rimuovere le nostre alghe: ora il nostro brodo gustoso è pronto, possiamo usarlo per preparare il risotto o nella minestra oppure nelle nostre ricette giapponesi.

In questo articolo abbiamo parlato di alcune alghe e di come usarle nelle nostre ricette.