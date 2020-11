Negli ultimi 30 anni diversi studi dimostrano che le nostre abitudini continuano a cambiare anche per i comportamenti di tutti i giorni. Le ragioni sono le più disparate ma alla base c’è una radicale trasformazione della società e dei costumi stessi. Trasformazione dovuta alla diffusione di internet e tutti i vari servizi che ne sono derivati. Il cellulare è sempre più presente nella vita di tutti i giorni, tanto che in molti, lo portano addirittura in bagno e approfittano di quei momenti di tranquillità per chattare con amici, guardare Facebook, rispondere a mail o messaggi, giocare coi videogiochi.

Se portare il cellulare in bagno è diventata un’abitudine, allora bisogna cambiarla ,perché può nuocere in modo serio alla salute. Guardare lo smartphone stando seduti sul wc ha sostituito il vecchio cruciverba o la lettura di un quotidiano.

Perché non usare mai il cellulare in bagno

Secondo alcune ricerche, portare il cellulare in bagno, oltre ad essere di dubbio gusto per alcuni crea danni alla salute.

Il bagno è il posto più sporco della casa, perché sono presenti batteri ovunque.

Le persone che utilizzano i dispositivi elettronici in bagno, sono esposte al rischio di contaminazione della salmonella, escherichia coli e clostridium difficile, che alterano la funzione intestinale. Il rischio esiste perché quasi tutte le persone, toccano il telefonino prima di lavarsi le mani e dopo aver utilizzato il bagno.

Occorrerebbe ricordare di utilizzare la mano destra per il telefonino e portarlo sulla sinistra quando ci si dovrà pulire e lavare la mano. In effetti sarebbe meglio non usare mai il cellulare in bagno, anche se non viene utilizzato quando si è sul water, perché basta il contatto con le maniglie o i rubinetti per trasmettere i batteri.

Una ricerca condotta ha rilevato la forte presenza di batteri fecali sui telefonini portati nel bagno.

Sarebbe una buona abitudine pulire il cellulare con un panno in microfibra imbevuto di alcol e acqua.