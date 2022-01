Un piatto interamente preparato a mano ha probabilità bassissime di non piacere. Quando si tratta di fusilli fatti in casa, poi, il successo è assicurato. Invece di condirli con il solito ragù rosso, però, ecco una variante estremamente originale e golosa.

Fondamentale sarà la preparazione dei fusilli fatti in casa ed è questa la ricetta da seguire per prepararli buoni come al supermercato. Per quanto riguarda il condimento, poi, ecco gli ingredienti che non possono proprio mancare.

La lista della spesa per questo primo spaziale (per 4 porzioni)

300 grammi di salsiccia;

un etto di stracciatella;

80 grammi di pistacchi;

20 grammi di Parmigiano Reggiano;

2 rametti di rosmarino;

uno spicchio di aglio;

olio d’oliva q.b.;

qualche foglia di basilico;

sale e pepe q.b.

Un condimento veramente gourmet

La vera specialità di questa pasta è il perfetto mix di pistacchi, stracciata e salsiccia. Occorreranno solo 10 minuti di preparazione e circa 15 minuti di cottura.

Iniziare privando la salsiccia del budello e svuotandone il contenuto in una padella. Farla rosolare in padella, aggiungendo aglio e rosmarino per insaporirla. Attendere che la salsiccia sia ben dorata, proprio come in un comune ragù. In questa fase non occorrerà salarla o peparla, essendo la salsiccia già condita.

Eliminare aglio e rosmarino a fine cottura e mettere da parte.

Non una pasta qualunque ma ecco come condire i fusilli fatti in casa con 3 ingredienti terribilmente buoni

Avviare la cottura della pasta in acqua salata, tenendo conto che i fusilli cuoceranno davvero pochi minuti. Aggiungere un po’ d’olio nell’acqua di cottura aiuterà a non farli attaccare tra loro o sul fondo.

In un frullatore a immersione o minipimer, versare i pistacchi sgusciati e non salati, insieme a basilico e olio d’oliva. Salare e pepare a piacere e aggiungere un po’ di acqua di cottura per ottenere un delizioso pesto di pistacchi.

Terminare la cottura della pasta nella padella con la salsiccia e pochissima acqua di cottura. Aggiungere la crema di pistacchi e il Parmigiano Reggiano.

Impiattare abbastanza velocemente, aggiungendo anche abbondante stracciatella a temperatura ambiente. A piacere, è possibile guarnire con altra granella di pistacchi. Dunque, non una pasta qualunque ma ecco come condire i fusilli fatti in casa con 3 ingredienti terribilmente buoni.

Per approfondire

Delizioso tortino di patate e fungi con besciamella ideale per le serate invernali.