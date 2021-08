Sappiamo tutti che un’alimentazione bilanciata aiuta a rimanere in forma, stimola la mente e riduce le malattie croniche. Infatti questa sana abitudine ogni giorno ci mantiene in salute e allunga la vita.

Ci sono degli alimenti in particolare, che fanno bene e che dovrebbero entrare a far parte della nostra dieta quotidiana, come ad esempio questa farina dal basso contenuto glicemico che previene le malattie del cuore.

Il frutto più consumato in Italia

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo parlare di un frutto croccante, succoso, dolce, con poche calorie e che fornisce al nostro corpo tantissime proprietà salutari. L’albero da cui proviene è originario dell’Asia centrale e può raggiungere gli 8 metri di altezza.

La mela, in tutte le sue varietà, è il frutto più consumato in Italia. Un alimento perfetto da mangiare a fine pasto o come spuntino perché ha poche calorie (all’incirca 50 per 100 grammi), contiene molta acqua e non appesantisce.

La mela con le sue tante vitamine, sali minerali e fibre è ben tollerata anche da chi ha problemi di diabete.

Non un medicinale ma questo comunissimo frutto abbassa il colesterolo e regola l’intestino

È molto famoso il detto popolare “una mela al giorno leva il medico di torno”. Infatti non un medicinale ma questo comunissimo frutto abbassa il colesterolo e regola l’intestino.

Secondo la Fondazione Umberto Veronesi, grazie alla presenza di pectina (una fibra solubile presente nelle mele), questo frutto aiuterebbe ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo LDL e, di conseguenza, a contrastare le malattie cardiovascolari.

Ma non solo, le mele, grazie alla presenza delle fibre, sono considerate da sempre come rimedio popolare per regolarizzare l’intestino. Infatti sono molto utili per stimolare il colon e per contrastare gli episodi di diarrea.

Insomma, la mela è considerata un vero e proprio farmaco naturale.

Ma come bisogna mangiare questo frutto

Il miglior modo di mangiare le mele è quello di consumarle crude e con la buccia. Infatti proprio nella buccia sono presenti la maggior parte delle fibre e delle vitamine, che come abbiamo spiegato prima, sono fondamentali per regolarizzare l’intestino.

Ma possiamo anche preparare un ottimo dolce, come una crostata o una torta di mele. Oppure cuocerle semplicemente al forno, ricoperte da un po’ di zucchero e cannella. Ancora, le mele sono ottime anche come contorno, per accompagnare un secondo piatto di carne.

