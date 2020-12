Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sin da bambini è stato fondamentale capire che tutto nella vita può catalogarsi in certe categorie, piuttosto che in altre. Bianco e nero, buono e cattivo, dolce e salato.

Ma questo ragionamento non può valere sempre, specie in cucina, in cui gli schemi devono potersi rompere. Insomma, non tutto è come sembra anche in cucina con questa ricetta davvero speciale.

Dolce o salato dipende da chi cucina

Con questa ricetta non si deve necessariamente scegliere tra dolce o salato.

Si tratta dei finti cornetti dolci, farciti come sandwich salati.

Per la preparazione di questa ricetta si utilizzeranno dei cornetti dolci, che si trovano tipicamente fra i banchi dei supermercati. Essi possono anche realizzarsi in casa; tutto dipende un po’ dalle proprie esigenze e abilità.

Si tratta di piccolissimi cornetti al latte, dolci, che si vendono nei reparti di preparazioni zuccherate. Spesso si trovano anche nelle colazioni di hotel e bed and breakfast.

Il divertimento maggiore risiederà nella farcia, che si potrà preparare (rigorosamente in maniera salata) un po’ come meglio si crede. Gli abbinamenti bizzarri tra dolce e salato saranno la chiave per un concerto di gusto.

Qualche idea per farcirli

Non tutto è come sembra anche in cucina con questa ricetta dei finti cornetti dolci, dal cuore farcito salato. Essi saranno un’idea innovativa per stupire gli ospiti e un modo divertente per sostituire le ormai conosciutissime tartine da antipasto.

Si possono farcire con del tonno appena scottato, della rucola e della maionese di soia. Per stupire con qualcosa d’innovativo, ma di semplice realizzazione, si potrà farcirli con maionese, prosciutto di cinghiale e patate a rondelle.

Per i salutisti, il classico prosciutto cotto, sottiletta, lattuga e pomodoro. Oppure petto di tacchino arrosto, bresaola o pancetta arrotolata. Si potranno riempire anche con una caponata di verdura.

Un’idea davvero gourmet? Potrebbe essere un ripieno a base di speck, stracchino, tartufo nero, soncino e lamelle di mandorle tostate.