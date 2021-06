Un rito e una necessità. Il caffè per la stragrande parte degli italiani è la prima bevanda da assumere di primo mattino per iniziare la giornata. Per destarci dal torpore, per migliorare l’umore e darci un po’ di tono. Non a caso ne prendiamo più di uno. Durante una pausa, dopo pranzo e magari ancora un po’. Però dovremmo tutti sapere qual è il limite. Infatti, non tutti sanno secondo la scienza quanti caffè possiamo bere ogni giorno per avere benefici e non danneggiare la salute.

Quanti caffè

Le ricerche in materia sono numerose. Molte sono utili a sfatare false credenze e rivelare rischi e benefici. Già nel 2015 l’Esfa (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha fatto chiarezza e fissato dei limiti. Nello specifico ha fissato il tetto di una dose quotidiana compresa tra i 200 e i 400mg. Cioè massimo 5 tazzine di caffè espresso. Ma il dibattito avanza e spesso le posizioni sono contrastanti.

La ricerca

Uno studio più recente dell’University of South Australia prende in considerazione la posologia limite. L’analisi si sofferma soprattutto rispetto alla possibile correlazione con problemi cardiovascolari. Secondo lo studio pubblicato su un’autorevole rivista accademica americana, sei o più tazzine di caffè potrebbero incidere negativamente sul rischio cardiovascolare. Per non correre pericoli invece dovremmo attestarci sotto tale soglia. L’assunzione di sei caffè espresso o più di sei, dimostra lo studio, comporta un aumento del 22% del rischio cardiovascolare rispetto invece a chi si attesta su un numero inferiore.

Moderazione innanzitutto

Ma quali sono?

Il caffè aiuta la digestione perché stimola la secrezione gastrica e quella biliare. Ancora ha un effetto energetico perché stimola la circolazione e il sistema nervoso. Inoltre, può essere un piccolo aiuto per la forma fisica. Infatti, stimola l’utilizzo dei grassi del corpo e aumenta la quantità di calorie bruciate.

