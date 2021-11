Dire “pizza” significa dire Italia in tutto il mondo. È la preparazione più apprezzata e mangiata. Detengono il primato come maggiori consumatori di pizza proprio gli italiani, ma ormai in ogni Paese si possono trovare buone pizzerie. Quello della pizza è un vero e proprio culto. Ci sono gli amanti della tradizione per cui la vera e unica tipologia è la margherita. Ci sono i fantasiosi che vanno alla ricerca di gusti insoliti e le novità del momento. E poi ci sono quelli che la amano in tutte le sue forme e condimenti: al forno, in padella, “a portafoglio”, fritta, dolce.

Tutti almeno una volta nella vita ne abbiamo mangiata una

Il semplice pensiero del profumo di una pizza filante appena sfornata mette subito di buon umore. È il perfetto complemento per divano, amici, film, partita. Semplicemente è perfetta per ogni occasione in cui si vuol far felice il palato. La conosciamo rotonda, nella sua forma tradizionale, ma ci siamo mai chiesti perché il cartone della consegna è quadrato? Non tutti sanno perché la pizza è rotonda e il cartone è quadrato.

Quando non si ha nessuna voglia di cucinare, si ordina la pizza al domicilio che ci consegnano nel famoso imballaggio quadrato. In questa rubrica cercheremo di trovare risposta alla curiosità. Le ragioni sono fondamentalmente due.

La prima sta nel fatto che creare una scatola quadrata è molto più semplice rispetto a farne una rotonda. Per costruire quella quadrata è sufficiente un solo foglio di cartone, mentre ne servirebbero due per dare la forma rotonda. Non va dimenticato che, oltre al doppio di materia prima, ci sarebbero molti più scarti da eliminare in fabbrica. Questo si trasformerebbe in un costo maggiore dell’imballaggio e poi della pizza.

La seconda ragione è che è più semplice impilare e trasportare scatole quadrate anziché rotonde. Inoltre, sarebbe molto più difficile e costoso riciclare quelle rotonde che non entrerebbero perfettamente nei macchinari per il riciclo.

Oltre a queste ragioni tecniche ed economiche, va aggiunto che non tutte le pizze riescono sempre perfettamente rotonde. E, se si avessero cartoni rotondi, sarebbe più complicato fare le pizze sempre delle stesse dimensioni. Quindi la forma quadrata consente il trasporto a tutte le forme di pizze, anche irregolari.

Comunque essa sia, l’importante è che il cartone sia ecologico, che garantisca il riciclo del materiale e, soprattutto, che la pizza sia buona.