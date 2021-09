Praticare sport in generale fa bene alla salute del corpo e all’umore, riduce lo stress e stimola la produzione di serotonina. L’attività fisica è anche un valido rimedio contro la tensione quotidiana e l’accumulo di stress, funge da scacciapensieri e ci distoglie dal senso di stanchezza psichica che a volte ci assale. A sostenerlo anche fonti scientifiche come l’ISS, e ormai è nella cultura dominante la comprensione di quanto possa essere utile praticare sport.

Ma i capelli?

In molte donne che si allenano regolarmente incombe l’incognita capelli. Se e quando lavarli, se e quanto il sudore può danneggiarli. Soprattutto per quante hanno capelli lunghi la faccenda si complica e capire come gestirli al meglio è fondamentale. Addirittura, molte di noi rinunciano al nuoto per evitare di lavare e asciugare diversi giorni a settimana la lunga chioma, cosa che può richiedere in sé anche un’ora di tempo.

Miti da sfatare

Non tutti sanno come trattare i capelli prima e dopo gli allenamenti senza danneggiarli e noi riportiamo i suggerimenti utili a fugare molti dubbi. In generale secondo i più noti hair stylist italiani non c’è una correlazione diretta tra sport e capelli danneggiati. Però ci sono degli aspetti che dobbiamo conoscere. Se abbiamo corso per 5-10 chilometri sudando molto, il sebo sul cuoio capelluto è meglio rimuoverlo. Potrebbe ostruire i follicoli piliferi. Oltre al sebo mentre sudiamo produciamo anche sale e questo può seccare il capello. Se i capelli sono cortissimi può bastare anche un buon gettito d’acqua a rimuovere sebo e sale. Diversamente meglio lavarli avendo cura di detergere bene ma con delicatezza il cuoio capelluto. Ciò che può danneggiare i capelli non è il lavaggio in sé, ma la piega. Cioè l’uso indiscriminato di phon a temperatura altissima, piastre e ferri super caldi.

Un rimedio

L’ideale sarebbe asciugare la chioma all’aria aperta ma chiaramente ciò è possibile solo in pochi periodi dell’anno altrimenti rischiamo d’incorrere in importanti malanni. Se usiamo il phon impegniamoci a mantenere una temperatura non troppo alta e tenerlo ad una distanza media dal capello.

Importante usare uno shampoo delicato soprattutto se siamo degli impeccabili e pratichiamo sport due, tre volte a settimana e quindi laviamo spessissimo i capelli. Utilizziamo piccole quantità diluite in poca acqua tiepida e applichiamola sui capelli umidi. Facciamo dapprima un leggero massaggio sul cuoio capelluto e poi distribuiamo sulle lunghezze.

Consigli utili

Prima di iniziare lo sport che siamo soliti svolgere, pettiniamo delicatamente i capelli e facciamo un leggero massaggio in modo da attivare il microcircolo. Inoltre, per evitare che ci arrivino sul viso usiamo una fascia morbida spugnosa. Se poi proprio non reggiamo all’idea di non doverli legare utilizziamo ugualmente un elastico morbido e spugnoso. L’ideale sarebbe lasciarli liberi perché possono spezzarsi però se proprio non reggiamo all’idea, possiamo adottare queste piccole accortezze.