Forse durante i mesi subito dopo il lockdown non ci abbiamo più pensato. Alcuni hanno addirittura rimpianto quei momenti di condivisione, di attesa e perché no anche di rabbia. Ecco, stiamo proprio parlando degli interminabili minuti che tutti abbiamo passato almeno una volta in fila alle poste italiane.

Sia che dovevamo spedire una semplice raccomandata sia che dovevamo ritirare la pensione, la fila alle poste è una certezza. Gli impiegati cercano sicuramente di fare del loro meglio per velocizzare le pratiche, ma tutti conosciamo le lungaggini della burocrazia italiana.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Quel tempo passato in fila non ce lo ridarà proprio nessuno e dunque è l’ora di trovare delle soluzioni. Alcune persone, infatti, prendono il numero alle poste per poi fare altre commissioni altrove. Tuttavia, questa tecnica non è una delle migliori, in quanto si rischia di aver perso il proprio turno una volta tornati in sede.

Ci sono altre soluzioni che non ci faranno perdere nemmeno un secondo. Infatti, ci viene in soccorso la tecnologia ma non tutti sanno come saltare definitivamente la fila agli sportelli di poste italiane.

L’aiuto della tecnologia

In passato avevamo già cercato di dare una soluzione al problema. In questo articolo si specifica, infatti, che dal sito di Poste italiane si può direttamente prenotare un ticket. Arrivando alle poste si mostra il ticket che funge da vero e proprio appuntamento. Tutto ciò resta vero, ma la questione merita alcuni aggiornamenti dovuti a uno sviluppo interessate della tecnologia.

Non tutti sanno come saltare definitivamente la fila agli sportelli di poste italiane

Non basta più il sito, ora esiste anche l’applicazione delle poste. Si chiama App Bancoposta e possiamo scaricarla sia per smartphone sia per tablet. Una volta che l’apriamo, dobbiamo cercare l’ufficio postale che ci interessa e schiacciare l’icona con su scritto “prenota ticket”. Appare un calendario con giorno e ora e basterà selezionare l’opzione che ci interessa di più.

In questo modo otterremo un ticket digitale che basterà portare agli sportelli alle ore e nel giorno concordato. Addirittura, il sito di Poste italiane ci informa che è possibile prenotare un appuntamento con WhatsApp, al numero 3715003715. Dovremo avere a portata di mano il nostro Spid e il gioco è fatto.

Approfondimento

Pochissimi sanno che potremmo rimpiangere questa azione quotidiana che compiamo con il cellulare.