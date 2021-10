Gli italiani, lo sappiamo, sono e sono stati un grande popolo di emigranti. Anche se ora molti connazionali vedono con cattiva luce le varie tipologie di immigrazione straniera che riveste il nostro Paese, i nostri bisnonni sono spesso partiti. Il motivo? Semplice, cercare una vita migliore in un Paese che poteva offrire migliori prospettive.

I Paesi del Mondo in cui i nostri antenati sono andati sono molteplici, anche se possiamo notare alcune convergenze. Infatti, non tutti sanno che sono questi i Paesi stranieri con più italiani al Mondo.

Argentina

Il primo Paese per numero di italiani residenti al di fuori dell’Italia è l’Argentina. Tra Buenos Aires e le provincie argentine vivono quasi un milione di connazionali. Parliamo di ben 800.000 persone, che rappresentano più del 16% della popolazione. L’Argentina non era difficile da immaginare dato che in quel Paese noi italiani emigriamo ormai da almeno un secolo.

Infatti, a inizio novecento e a fine ottocento moltissimi italiani si imbarcarono su una nave per raggiungere i porti argentini. Oggi si nota una tendenza che invece riguarda i pensionati. Infatti, con una pensione di circa 1000 euro in Argentina si può vivere bene. Inoltre, in Argentina ci sono usi e costumi molto simili a quelli italiani e dunque è davvero difficile sentirsi all’estero.

Il secondo Paese per numero di abitanti italiani sta in Europa. Parliamo della Germania che conta quasi 750.000 italiani. Come per l’Argentina, anche in Germania l’emigrazione italiana data nel tempo e nella storia. Specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale moltissimi lavoratori italiani scelsero o furono costretti ad andare a vivere in questo Paese. Nel Paese che tipicamente produce birra e salsicce gli italiani hanno saputo integrarsi bene e ora i discendenti sono dei nostri avi sono tedeschi al 100%.

Il terzo Paese per numero di italiani è la Svizzera. Siamo quasi in 620.000 e anche se il livello di vita svizzero può scoraggiare molti compatrioti i numeri parlano chiaro. Sarà per la prossimità geografica, la Svizzera accoglie da sempre molti transfrontalieri italiani e più in generale lavoratori. In quarta posizione troviamo il Brasile e la sua città emblematica Rio de Janeiro. Ciò che oggi succede è che a partire dal nostro Paese sono anche tantissimi giovani laureati.

