Molti tendono a sottovalutarlo, eppure il colore delle urine è uno dei principali indicatori del nostro stato di salute. Un colore diverso dal solito potrebbe essere il campanello d’allarme di alcune disfunzioni o di uno stile di vita poco corretto.

Il colore e l’aspetto delle urine rappresentano un valido strumento diagnostico per prevenire possibili patologie, legate soprattutto all’apparato urinario.

Non tutti sanno che questo strano colore delle urine potrebbe svelare gravi patologie

Come ben sappiamo, le urine di una persona in salute sono solitamente limpide, di un color giallo paglierino e non emettono cattivi odori. La tonalità di giallo può variare in base ad un serie di fattori, legati più che altro al grado di idratazione dell’organismo.

Urine chiare e quasi trasparenti sono, solitamente, indice di una buona idratazione e salute.

Al contrario, urine scure e concentrate indicano uno stato di disidratazione o di sudorazione eccessiva. Questo fenomeno è tipico anche degli stati febbrili ed influenzali, ma può manifestarsi anche durante alcune cure farmacologiche.

Tuttavia, in altre occasioni, urine più scure del normale potrebbero segnalare la presenza di alcune disfunzioni a carico dell’apparato urinario. Ciò potrebbe capitare, ad esempio, nel caso in cui si dovesse avvertire dolore durante la minzione. Nel migliore dei casi potrebbe essere una semplice infezione, mentre nel peggiore dei casi potrebbe trattarsi di un tumore alla prostata.

Urine rosso sangue

Un altro colore da valutare con attenzione è il rosso. In questo caso vuol dire che siamo di fronte all’ematuria, ossia alla presenza di sangue nelle urine. Parleremo di macroematuria se il sangue è ben visibile, altrimenti si tratta di microematuria. In quest’ultimo caso, dato che il sangue non è visibile ad occhio nudo, si può rilevare solo attraverso l’esame delle urine.

La presenza di sangue nelle urine è frequente dopo intensi sforzi fisici oppure a seguito di traumi. Tuttavia, non tutti sanno che questo strano colore delle urine potrebbe svelare gravi patologie, soprattutto a carico di reni, uretra, vescica o prostata.

Ecco quali esami effettuare in questi casi

Come riporta anche il rinomato Humanitas Research Hospital, in presenza di queste strane tonalità di colore delle urine è bene contattare il proprio medico.

Una volta escluse le cause più irrilevanti, si potrà procedere con degli esami più approfonditi.

In genere, si consiglia un esame delle urine, che potrebbe rilevare patologie urologiche ancora in stato embrionale. Quindi è opportuno inserire anche questi fra gli esami di routine da fare periodicamente. Inoltre, si può effettuare un’urinocoltura e, in base all’esito, richiedere una visita specialistica.