Chi ha sempre bisogno di andare in bagno conosce bene i disagi delle toilette pubbliche. Certo, alcune sembrano meglio del bagno di casa propria, ma si tratta di casi a dir poco rari e limitati ai ristoranti di alto livello. Per il resto, che siano bar, trattorie, autogrill o l’ufficio in cui si lavora, spesso fare pipì è una vera impresa.

Tanti cercano di trattenerla per evitare di incappare in situazioni sudicie e spiacevoli, ma non sempre è possibile aspettare il rientro a casa. D’altra parte, avere lo stimolo senza liberarsi non fa bene al corpo e alla vescica. Non soltanto perché è snervante, ma anche perché potrebbe causare la cistite, come spiegato anche da uno studio di Humanitas.

Ciò detto, è però importante seguire alcune regole fondamentali che ci salvano dal contrarre possibili infezioni dovute alle scarse condizioni igieniche dei bagni pubblici. Vediamone una in particolare.

Non tutti sanno che questo gesto apparentemente stupido è estremamente importante quando usiamo i bagni pubblici

In un precedente articolo abbiamo già elencato alcune istruzioni da seguire, ma ce n’è sfuggita una veramente fondamentale.

Ci riferiamo alla buona abitudine di staccare e gettare i primi pezzi di carta o delle salviette trovate in bagno prima di utilizzarla. Infatti, non tutti sanno che questo gesto apparentemente stupido è estremamente importante quando usiamo i bagni pubblici. Si tratta probabilmente della prima regola della corretta igiene fuori casa, che ci evita potenziali guai.

Difatti, la carta che “penzola” nella maggior parte dei casi è stata toccata da altri o ha ricevuto schizzi d’acqua e chissà di cos’altro. Senza considerare che potrebbero anche esserci insetti e moscerini che si poggiano comodamente là non si sa per quanto tempo.

Ecco perché è importante gettarla immediatamente.

Non servono i fazzoletti in borsa

Molti preferiscono addirittura usare i propri fazzoletti perché non si fidano della carta trovata in questi bagni. Tuttavia, con questo semplice gesto, evitiamo di sprecare inutilmente infiniti pacchetti e non corriamo alcun rischio.

Ciò non vale soltanto quando si fanno i propri bisogni, ma anche quando si lavano le mani. Cosa le laviamo a fare se poi le asciughiamo con una superficie che è tutto meno che pulita?

Per una buona pulizia ed igiene personale non dobbiamo riempirci di amuchina dalla mattina alla sera, anche perché le mani potrebbero rovinarsi. Basta seguire poche, semplici ma efficaci regole ed ecco che saremo lindi, pinti e terremo via quanti più germi possibile.