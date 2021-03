Cattiva digestione, reflusso gastrico, aerofagia sono disturbi molto comuni che in certi momenti possono risultare più fastidiosi del solito. L’eccesso di stress e l’alimentazione scorretta sono tra le cause principali di questi problemi, ma c’è dell’altro.

Anche il cambio di stagione può comportare un peggioramento di tali ed altri disturbi, come abbiamo già spiegato in questo articolo. La prevenzione è fondamentale per prenderci cura della nostra salute ed ecco che anche in questo caso la natura ci viene in aiuto. Oggi, Noi della Redazione di Proiezioni di Borsa ci occuperemo di un tipo di frutta poco conosciuto e che chiunque dovrebbe mangiare con regolarità. Perché? Perché non tutti sanno che questo frutto tropicale ha incredibili proprietà digestive.

Un gioiellino dall’India

Il tamarindo, detto anche dattero dell’India, è un albero tropicale originario dell’Africa. Ma che cresce anche in Asia Meridionale e in Sud America.

La sua particolare forma e le sue proprietà nutritive lo rendono unico nel suo genere sotto ogni punto di vista.

Ricco di vitamine e minerali, il tamarindo è un potente antiossidante. Nonché un ottimo regolatore dell’intestino. Difatti, gli acidi organici della sua polpa hanno un effetto sia lassativo che antidiarroico. Ecco perché aiuta la flora intestinale.

Inoltre, grazie al suo potere cicatrizzante, è assolutamente adatto per proteggere e curare le ulcere gastriche.

Come si mangia il tamarindo

Non tutti sanno che questo frutto tropicale ha incredibili proprietà digestive, ma non tutti sanno neppure come mangiarlo!

La polpa è coperta da una scorza legnosa e i semi al suo interno fanno sì che si abbiano non poche difficoltà a consumarlo così com’è. È per questo motivo che il tamarindo si gusta sotto forma di succhi, sciroppi e soprattutto marmellate. D’altra parte, qualora lo si volesse mangiare al naturale, è possibile bollire i baccelli in modo da aprirli più facilmente.

Una deliziosa e salutare scoperta quella del dolcissimo dattero d’India da assaporare (se ancora non si conosce) il prima possibile.