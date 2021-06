Il reflusso gastroesofageo, molto spesso chiamato anche acidità di stomaco, è un disturbo comunissimo che colpisce migliaia di persone in tutta Italia. A volte è un disturbo passeggero, e succede solo nei casi in cui si mangia qualcosa di troppo acido, in questi casi si parla di acidità di stomaco. Altre volte invece è una vera e propria patologia cronica (la malattia da reflusso gastroesofageo) che si può curare solo con una dieta ferrea e povera di cibi acidi. Fortunatamente in commercio esistono tantissimi rimedi contro questa condizione. Ma quando non si vuole ricorrere ai prodotti da farmacia esistono tantissimi rimedi naturali utili ad alleviare i sintomi dell’acidità di stomaco.

Non tutti sanno che questo frutto è un ottimo rimedio contro acidità di stomaco

L’acidità di stomaco può essere una condizione davvero fastidiosa per molti. È caratterizzata da una sensazione di bruciore che dalla bocca dello stomaco sale e può arrivare fino in gola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma, nei casi più gravi può essere caratterizzata dalla risalita del cibo nella cavità orale provocando un rigurgito. È importante quindi nutrirsi con alimenti prevalentemente basici, che non abbiano un’elevata acidità.

Sono banditi dalla dieta per questa ragione alimenti come arance, mandarini e pomodori, sughi pesanti, caffè, alimenti troppo grassi o fritti e bevande alcoliche. È meglio prediligere alimenti leggeri, carni bianche, sughi leggeri, tanta verdura e riso e pasta.

Un ottimo rimedio contro l’acidità di stomaco, da adottare nei casi in cui questa viene all’improvviso e non abbiamo niente per farla passare, è la banana. Infatti non tutti sanno che questo frutto è un ottimo rimedio contro l’acidità di stomaco.

Questo perché, la banana è un frutto che rientra nella categoria degli alimenti basici. Sulla scala del pH, che va da 0 a 14 (dove lo 0 è basico e 14 è acido), la banana ha un pH di 5.

Dunque quando l’acidità di stomaco ci colpisce all’improvviso possiamo mangiare una banana perché questa ci darà subito sollievo e ridurrà drasticamente bruciore e fastidi.