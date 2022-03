La pelle è la parte del corpo che, prima di tutte, entra in contatto con l’ambiente esterno. Non solo con i vestiti, ma anche con gli agenti atmosferici come pioggia, vento o sole. E spesso ne trascuriamo alcune parti come mani o piedi o la idratiamo con prodotti troppo aggressivi e poco indicati per il nostro tipo di pelle. Oggi, circa il 25% della popolazione italiana soffre di malattie dermatologiche, che possono essere più o meno aggressive. La cute, però, sarebbe la prima spia di numerose malattie sistemiche e l’infiammazione di alcune sue parti potrebbe favorire la comparsa di alcune patologie. Come quelle cardiovascolari, reumatologiche e dell’apparato respiratorio. Per questo motivo chi soffre di dermatite atopica o orticaria, si affida non solo al dermatologo, ma anche ad altri specialisti.

La psoriasi

Una delle malattie della pelle più comuni è la psoriasi. Viene considerata un disordine di crescita e di attività dei cheratinociti, ad andamento cronico recidivante. Significa che, spesso, può capitare che non si tratti di un singolo episodio, ma che il problema persista nel tempo. Questa malattia può comparire a tutte le età e può interessare qualsiasi parte della pelle, comprese le unghie di mani e piedi. Anche se si manifesta, per la maggior parte dei casi, in età infantile o adolescenziale. Nelle zone del corpo interessate si formano placche di colore rosso intenso, rivestite da squame biancastre. Le zone più colpite sono diverse, come i gomiti, le ginocchia, la zona sacrale e quella periombelicale. E si può manifestare in viarie forme, come placche, pustole o episodi di seborrea.

Non tutti sanno che questo farmaco contro mal di testa e torcicollo potrebbe causare o accentuare questa particolare malattia della pelle

Le cause della psoriasi possono essere diverse, prima fra tutte l’autoimmunità. Infatti, essendo una patologia su base autoimmune, può manifestarsi a seguito di varie problematiche diverse. Come le infezioni batteriche o virali, come quelle streptococciche. Queste sono tipiche della forma guttata (comparsa di papule fino ad 1 cm di diametro) e, per la maggior parte dei casi, si cura con antidotici. Può comparire dopo forte stress in soggetti che somatizzano a livello di epidermide, ma anche a seguito di traumi molto forti. Infine, è possibile che si verifichi dopo l’assunzione ripetuta di alcuni farmaci. In particolare, alcuni studi hanno dimostrato come l’abuso di uno specifico farmaco potrebbe aggravare la psoriasi, se assunto ripetutamente per lunghi periodi di tempo.

L’ibuprofene viene spesso utilizzato per alleviare alcuni dolori. Mal di testa, nevralgie, crampi, torcicollo o dolori da trauma (come contusioni, distorsioni o strappi muscolari). Infatti, avrebbe delle proprietà infiammatore e antidolorifiche. Tra le controindicazioni, però, ci sarebbe anche la possibilità di un insorgere o di un aggravamento della psoriasi. Inoltre, sarebbe anche sconsigliato per chi soffre di malattie epatiche e dell’apparato gastrointestinale. Come anche per chi ha problemi respiratori come asma, ma anche in caso di allergie o gravidanza. Non tutti sanno che un’eccessiva assunzione di questo farmaco potrebbe causare questa malattia dermatologica. Per questo motivo è sempre consigliabile consultare un medico specialista alla prima comparsa dei sintomi.

