In tanti si saranno ritrovati almeno una volta nella vita a combattere, letteralmente, con un problemino a dir poco scocciante. Chi decide di vivere in una villetta con giardino, sa bene che si ritroverà ad avere a che fare con degli amichetti non proprio simpatici. Insetti, scarafaggi e bestioline particolari dominano la terra e mangiucchiano tutto ciò che hanno intorno.

Abbiamo appena citato gli “animaletti particolari”, a quali potremmo mai riferirci? Bé, chi è abituato a vivere immerso nel verde probabilmente ha già capito che stiamo parlando dei topi. Non sempre carini e teneri come il famoso topolino Disney Ratatouille, ma i fastidiosi topi da giardino o, peggio ancora, da città. Sì, perché si trovano sia nei giardini che in giro per le strade e sui nostri balconi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Vediamo come debellare questo fastidioso problema, rispettando pur sempre la vita della bestiolina.

Non tutti sanno che questo alimento può risolvere un comunissimo problema in giardino o balcone

L’estate e la città non sono un connubio perfetto, né dal punto di vista climatico né tanto meno da quello igienico. Ecco perché chi è costretto a trascorrere i mesi più caldi dell’anno nei centri urbani, dovrà armarsi di tanta pazienza. Le fognature, si sa, sono il principale rifugio di tutti gli sgradevoli insetti e topolini che però, con le alte temperature, escono e vagano dappertutto. C’è chi si ritrova addirittura le pantegane nel proprio balcone e le ha provate tutte per farle andare via, ma senza risultati.

In realtà, una soluzione esiste ed è molto più efficace di tanti prodotti artificiali che nascono proprio per attrarre gli animaletti grigi. I più esperti di soluzioni per la casa hanno dimostrato che il modo migliore per attirare i topi è utilizzare una crema spalmabile al cioccolato. Proprio come noi umani, anche loro sembrano non riuscire a fare a meno di questo delizioso alimento.

Attirarli senza ucciderli

Nonostante la loro presenza sia assolutamente sgradita, ricordiamoci che si tratta comunque di esseri viventi. Ucciderli non è la soluzione, piuttosto dobbiamo cercare di allontanare quelli che sono già presenti e di evitare che ricompaiano. A tal proposito, in un precedente articolo si è parlato di come costruire una trappola efficace ma che ne preserva la vita. Basta procurarsi una bottiglia di plastica, una molletta, un fil di ferro, delle viti, due pezzi di legno, una staffa e seguire le istruzioni indicate.

Non tutti sanno che questo alimento può risolvere un comunissimo problema in giardino o balcone preservando i nostri spazi e la vita dell’animaletto. Una volta catturato, dovremo semplicemente portarlo in un terreno lontano dalla nostra casa.