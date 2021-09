Quando si parla di cibo non si scherza. Noi siamo quel che mangiamo, ed è davvero importante valutare con attenzione gli alimenti che ingeriamo e, prima ancora, quelli che mettiamo nel carrello. Abbiamo visto ad esempio qual è il tonno migliore da acquistare al supermercato secondo un’indagine.

Ed ancora, quali sono le merendine migliori per i nostri figli secondo un’indagine.

Rimaniamo in tema bambini e, visto che da pochi giorni hanno ricominciato la scuola e le varie attività extrascolastiche, hanno bisogno di più energie del solito per affrontare i tanti impegni della giornata.

A colazione o, insieme a una merendina, spesso diamo ai nostri figli un succo di frutta. Ma quando siamo al supermercato, siamo proprio sicuri di scegliere il prodotto migliore? Gli scaffali sono lunghissimi e stracolmi di svariati prodotti. Una vera e propria giungla in cui è difficile districarsi. Per fortuna gli esperti ci vengono in soccorso. Infatti, non tutti sanno che questi sono i migliori succhi di frutta per qualità secondo un’indagine.

Il test comparativo

Altroconsumo, la nota associazione per la tutela e difesa dei consumatori, ha effettuato un test comparativo su 18 prodotti.

Gli esperti hanno anzitutto voluto verificare in laboratorio che nel prodotto fosse davvero contenuta la quantità di frutta indicata in etichetta. Altri parametri di valutazione sono quindi stati la qualità del trattamento termico e la quantità di zuccheri aggiunti.

Non tutti sanno che questi sono i migliori succhi di frutta per qualità secondo un’indagine

Con un punteggio di 74/100, primo in classifica è risultato il Nettare di Albicocca Italiana Biologica di Alce Nero, un’azienda del 1978 nota agli estimatori dei prodotti biologici.

Secondo posto, con 71/100, troviamo il nettare di albicocca Plasmon, azienda specializzata nell’alimentazione per l’infanzia ed appartenente al gruppo Heinz.

Con 70/100, si aggiudica il terzo posto sul podio l’Esselunga Bio Nettare di Albicocca – Prima infanzia.

Come si può notare dai punteggi simili, i primi tre prodotti premiati sono tutti di buona qualità. A fare la differenza tra l’uno e l’altro è invece il costo. Il nettare a marchio Alce Nero costa 0,82 euro; quello di Esselunga viene invece venduto a 0,42 euro. Prezzo intermedio per il succo Plasmon, che ha un costo medio a porzione pari a 0,68 euro.

“Miglior acquisto”

Il titolo di “miglior acquisto”, che sta ad indicare il prodotto con il miglior rapporto qualità-prezzo, se lo aggiudica invece un prodotto di Lidl, il noto discount tedesco. Il Succo e Polpa di Albicocca – Nettare, a marchio Solevita, seppur non sul podio, ottiene infatti un punteggio di 65 su 100. Il prodotto viene considerato “migliore” da Altroconsumo, anche in considerazione del suo prezzo di vendita (0,17 euro a porzione).

Approfondimento

Alcuni consumatori ignorano che sono questi i gelati migliori secondo alcune indagini