Non sono solo i vigili urbani o la polizia stradale colo che possono comminare multe per infrazione del codice della strada. In questo elenco rientra anche una ulteriore categoria di Forze dell’Ordine che ha la facoltà di rilevare e sanzionare le infrazioni stradali che gli automobilisti compiono. I Tecnici di ProiezionidiBorsa illustrano quali sono le autorità in questione e quali poteri sono loro conferiti dalla Legge.

Quali funzioni può svolgere la Polizia Penitenziaria

Le diverse autorità di polizia possono rilevare e contestare le numerose infrazioni del codice della strada. Ciascuna autorità, sebbene operi in ragione di poteri specifici che le competono, ha delle competenze generali che si ritengono valide su tutte le strade. In virtù di queste distinzioni e di alcuni aspetti comuni, la Polizia Penitenziaria può parimenti comminare delle multe stradali.

Non tutti sanno che queste Forze dell’Ordine possono fare multe stradali. Questa regola è valida dal 2008, anno in cui tale organo ha avuto il riconoscimento della facoltà di compiere il servizio di polizia stradale. Come molti sapranno, la Polizia Penitenziaria fa parte degli organi che compongono le Forze dell’Ordine italiane. A questa categoria si affiancano: Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Quando la Polizia Penitenziaria può fare multe agli automobilisti

Secondo quanto indica l’art. 12 del codice della strada, anche la Polizia Penitenziaria può sanzionare le infrazioni degli automobilisti. Non tutti sanno che queste Forze dell’Ordine possono fare multe stradali, eppure è così. In aggiunta a questo dato, c’è da segnalare anche una prerogativa esclusiva della quale gode la Polizia Penitenziaria in materia. Essa, infatti, oltre ad avere la facoltà di fermare gli automobilisti per immediata contestazione delle violazioni, può farlo anche distanza. Ciò è possibile quando a bordo del veicolo delle Forze dell’Ordine è presente un detenuto. In tale caso, la Polizia Penitenziaria può effettuare anche multe a distanza senza che vi sia la contestazione immediata.

