Finalmente, dopo due mesi dalla fine delle vacanze estive, possiamo di nuovo goderci una pausa. Il weekend di Ognissanti ci regalerà infatti un giorno di più e quindi ci permette di organizzare qualche bel viaggetto.

I posti in cui possiamo andare sono tantissimi, sia all’Italia sia all’estero. Chi vuole uscire dal Paese sarà probabilmente interessato a conoscere una meta a due passi dall’Italia perfetta per godersi i migliori colori dell’autunno. Tuttavia, chi vuole andare in un posto un po’ più caldo, vorrà continuare a leggere questo articolo.

Oggi, infatti, parliamo di una fantastica meta spagnola, molto adatta per passare tre o quattro giorni di relax. Non tutti sanno che questa magnifica città è perfetta per trascorrere un indimenticabile weekend di Ognissanti.

La città troppo sottovalutata

Se chiediamo al turista medio italiano di indicarci una città spagnola per andare in vacanza, probabilmente lui indicherà Barcellona o Madrid. Qualcuno arriverà a citare Valencia. Ma oggi conosciamo una città molto più sottovalutata, ovvero Bilbao.

Questa bella città si trova nei Paesi Baschi, nella parte Nord della Spagna. Si può raggiungere in maniera abbastanza agevole con l’aereo, generalmente facendo un rapido scalo a Barcellona.

Bilbao offre davvero tanto ai turisti e d’autunno forse è ancora meglio che d’estate. Infatti è molto meno frequentata dai turisti e questo ci garantisce di visitarla con molto più relax. Uno dei luoghi più interessanti di questa città è il Guggenheim Museum.

Questo è uno dei più importanti musei d’arte moderna al Mondo ed è una delle mete preferite dai turisti. Se ci andiamo in alta stagione dovremo quindi sorbirci lunghe code prima di poter entrare. In questo periodo, invece, possiamo vederlo senza code infinite e senza la ressa dei turisti. In questo museo troveremo opere di grandi artisti come Andy Warhol, Basquiat, e Yves Klein.

Bilbao è meravigliosa anche fuori dai musei. Consigliamo di fare una bella passeggiata per la sua città vecchia, conosciuta come Casco Viejo. Questo luogo è pieno di strade strette e tortuose, architetture molto colorate e una ricca offerta di negozi e bar. Tra le principali attrazioni della città vecchia segnaliamo la Catedral de Santiago de Bilbao, il Museo Archeologico, la Plaza Nueva e le chiese di San Nicolás e San Antón.

Se poi vogliamo godere della gastronomia locale, consigliamo di fare un giro per il mercato detto La Ribera. Qui troveremo un sacco di specialità, soprattutto di mare. Ci sono inoltre bei locali dove gustare le delizie basche.