Tra i molteplici effetti della pandemia, c’è stato il blocco totale anche delle automobili. Rimanere a casa e lavorare da casa ha fatto sì che anche la nostra auto rimanesse parcheggiata per mesi in garage. E questo ha determinato una diminuzione di sinistri con un conseguente notevole risparmio per le assicurazioni. Pertanto i premi assicurativi sono diminuiti di circa il 5% ma anche gli oneri relativi ai sinistri, incombenti sulle compagnie assicurative, sono diminuiti di circa il 20%. Va da sé che da ciò le compagnie assicurative abbiano ricavato ingenti guadagni.

Molte compagnie a fronte del lockdown che ha provocato anche il fermo dei veicoli, hanno promesso rimborsi o quanto meno sconti per i loro assicurati. Tuttavia, per molte sono rimaste solo promesse, lasciando molti assicurati delusi. Ma non tutti sanno che prima di pagare l’assicurazione devono fare questa incredibile proposta. Quest’oggi, i consulenti di ProiezionidiBorsa, costantemente attenti agli interessi dei Lettori illustrano come fare per ottenere rimborsi o uno sconto prima di rinnovare il contratto.

Non tutti sanno che prima di pagare l’assicurazione devono fare questa incredibile proposta

Come detto sopra, solo una parte delle compagnie assicuratrici ha adempiuto alle promesse. In particolare se pure ci sono state compagnie che volontariamente hanno riconosciuto qualche forma di ristoro, non si è riscontrata uniformità di erogazione. Non tutte le compagnie hanno previsto ristori e quelli che ci sono stati non sono stati uniformi. Determinando insoddisfazione tra gli assicurati. Come fare allora per ottenere rimborsi o sconti, che se pur di scarsa entità, sono importanti per tante famiglie, considerando le difficoltà determinate dal Covid?

Ebbene prima di pagare si può chiedere al proprio agente assicurativo uno sconto, affermando di averne diritto considerato il lungo periodo di fermo. A quel punto non resta che accontentarsi dello sconto che l’agente ci proporrà o decidere di cambiare compagnia. Ciò in attesa che intervenga un qualche provvedimento sanzionatorio a carico delle compagnie rimaste inerti.

