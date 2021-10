Grazie alla tecnica delle talee riusciamo a riprodurre le piante che desideriamo, senza spendere un euro. Questo è un metodo molto semplice, che richiede poco tempo e dona molte soddisfazioni. Ovviamente, bisogno di sapere come eseguirlo per avere dei buoni risultati.

Non tutti sanno che per riprodurre facilmente le talee basta bagnarle in questi preziosi alimenti che abbiamo in casa. Per facilitare il procedimento, dopo aver scelto i rametti da tagliare e tolto le foglie rimanendo solo quelle in cima, le talee vanno intinte nell’ormone radicante. Quest’ultimo stimola la formazione delle radici per la presenza di fitormoni di sintesi. Si acquista nei negozi di rivendita agraria, oppure può essere preparato velocemente con ingredienti che abbiamo in casa.

In alternativa all’ormone radicante chimico acquistato nei negozi, possiamo utilizzare il miele e la cannella in polvere. Entrambi gli alimenti sono ugualmente efficaci.

Il miele è noto per le sue proprietà antibatteriche, e applicato sulla zona recisa della talea la preserva da muffe e marcescenze. Si può utilizzare qualsiasi tipo di miele, purché sia biologico e non pastorizzato.

Ormone radicante col miele

Le talee trattate con il miele iniziano a radicare molto prima delle talee dove non è stato usato nulla, e si ha un successo di radicamento del 100%.

Procedimento

Diluire una parte di miele in quattro parti di acqua osmotica.

La soluzione dovrà essere tiepida per permettere al miele di sciogliersi, amalgamarsi bene con l’acqua e avere la temperature ideale per poter agire sulla talea. Può essere riscaldata a bagnomaria oppure su un termosifone.

Successivamente prendere la talea e intingerla nella soluzione, fino ad un centimetro del gambo. Mettere a dimora nel vasetto con il terreno inumidito e preparato precedentemente.

Ormone radicante con cannella

Per piantare le talee c’è un’altra alternativa. Basta aggiungere della cannella in polvere sul taglio dei rametti delle talee, precedentemente bagnati in acqua. La cannella scongiura il rischio di marciume radicale e l’insorgere di malattie fungine.