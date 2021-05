Ma quanto è buona la peperonata, piatto tradizionale della cucina italiana. Talmente conosciuto e apprezzato, da avere moltissime varianti. Praticamente quasi una per ogni regione della penisola. E, il bello e che sono tutte davvero buonissime. Ma, contenendo i peperoni, alimento non propriamente leggero, spesso la bontà della preparazione è in parte rovinata dalla sua difficile digeribilità. Non tutti sanno che per preparare una peperonata succulenta ma digeribile ci vuole solo questo ingrediente semplice ed economico, per un risultato finale da applausi.

Un trucco sperimentato in montagna

“Paese che vai, usanza che trovi”, dice il proverbio. Un adagio che si presta particolarmente bene proprio ma la peperonata. E, proprio grazie a una nostra gita in montagna, abbiamo scoperto il trucco per rendere più facilmente digeribile la peperonata. Trovandoci proprio tra le splendide Alpi italiane, l’ingrediente segreto non poteva che essere un frutto tipico della zona: la pera. Vediamo assieme ai nostri Esperti come può questo frutto riuscire a limitare la potenza digestiva dei peperoni.

Il segreto della peperonata più leggera

Adesso che lo sappiamo, avremo anche meno rimpianti, soprattutto a cena, nel gustarci un saporito piatto di peperonata. Dopo che avremo messo i peperoni a cuocere, una volta scolati, a rosolare assieme alla cipolla, con l’aggiunta di aceto e cipolla, prendiamo una pera.

Non importa la qualità, ma è fondamentale che la mettiamo intera, o mezza, ma dotata di buccia. Ovviamente, per intera, intendiamo comunque privata dei semi interni e della parte dura che li ospita. Procediamo poi con la consueta preparazione e l’aggiunta degli altri ingredienti classici della ricetta.

Se non abbiamo una pera ecco un altro sistema

Può sembrare incredibile l’effetto degli zuccheri della pera che vanno a contrastare il grasso dei peperoni, eppure non sono l’unico modo per aumentare la digeribilità di questo piatto. La medesima funzione può esercitarla anche la camomilla. Come placa il nostro nervoso, riesce anche a farlo con la pesantezza dei peperoni. Gli esperti consigliano di sbriciolare un fiore di camomilla quasi a fine cottura per assorbire burro e olio in più, rendendo il nostro piatto più digeribile. Dunque, non tutti sanno che per preparare una peperonata succulenta ma digeribile ci vuole solo questo ingrediente semplice ed economico.

