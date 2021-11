Gli acari sono dei microrganismi che non riusciamo a intercettare a occhio nudo ma sono ovunque e tendono a proliferare in ambienti particolarmente umidi.

In questo periodo dell’anno l’umidità è presente in molte delle nostre case, causata soprattutto dalle piogge e dall’abbassamento delle temperature tipiche della stagione.

Potrebbe infatti essere utile sapere se abbiamo già problemi con l’umidità che per aiutare a rimuovere la muffa dalle pareti basterebbe questo insospettabile prodotto naturale.

Eliminare gli acari è fondamentale per preservare la nostra salute e fortunatamente esistono dei metodi naturali che potrebbero esserci d’aiuto.

Non tutti sanno che per eliminare gli acari basterebbero questi 3 prodotti comuni in casa

Potrebbe essere utile sapere che generalmente gli acari risiedono in divani, lenzuola, cuscini, poltrone e materassi.

Per cercare di eliminare la loro presenza potremo disinfettare attentamente i nostri spazi creando una miscela fatta in casa.

Avremo bisogno solamente di 125 ml di alcol etilico, così da sfruttare la sua incredibile azione antisettica ed allo stesso tempo disinfettante.

Procediamo quindi versandolo in uno spray vuoto per poi aggiungerci 20 gocce di olio essenziale d’eucalipto e 10 di quello al limone.

Questi due oli essenziali potrebbero rivelarsi dei preziosi alleati grazie alle loro proprietà antibatteriche.

Miscelati gli ingredienti dovremo procedere nebulizzando la soluzione sulle zone che potrebbero essere contaminate e anche sulle superfici dove è presente la polvere.

Non dimentichiamo che gli acari potrebbero anche deporre le uova; quindi, non basterà svolgere una volta sola l’operazione ma sarà necessario ripeterla per alcuni giorni.

Inoltre, pochi conoscono questo olio essenziale che però ci potrebbe davvero essere utile: si tratta dell’olio di neem.

Viene utilizzato anche per proteggere le orchidee dai parassiti ma potremo sfruttarlo per scacciare una volta per tutte gli acari.

Basterà procurarci uno spray, versarci dell’acqua con alcune gocce di olio di neem e nebulizzarlo sulle zone interessate, come divano e letto.

Attendiamo mezz’ora perché la miscela agisca e, a piacimento, aggiungiamo alcune gocce di olio essenziale di lavanda, per una profumazione più piacevole.

Una volta completata l’operazione, concludiamo pulendo bene gli oggetti su cui abbiamo nebulizzato l’olio di neem, per esser certi di aver eliminato gli acari definitivamente.

Consigli

È fondamentale mantenere sempre pulito il nostro ambiente, eliminando quotidianamente la polvere se è possibile.

Inoltre, potremo anche preparare in poche mosse uno spray antipolvere che potremo utilizzare all’occorrenza.

Infine, non dimentichiamo l’importanza di arieggiare sovente le nostre stanze, aprendo le finestre anche solo per 5 minuti al giorno.