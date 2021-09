Molti nutrizionisti continuano a dire che sulle nostre tavole troviamo tutto quello che ci serve per vivere in ottima salute. Come al solito non si deve esagerare. Oggi illustreremo le proprietà di un classico frutto del mese di settembre, anche se ormai lo troviamo tutto l’anno nei negozi ortofrutticoli e sugli scaffali dei supermercati.

Stiamo parlando della buonissima pera, apprezzata in tutto il Mondo per il suo sapore zuccherino e le sue proprietà rigeneranti e sazianti.

In questo articolo spieghiamo perché non tutti sanno che mangiare questo comune frutto riduce il rischio di ammalarsi di tumore all’esofago, di diabete di tipo 2 e di malattie cardiovascolari.

Questo dolcissimo frutto offre proprietà nutrizionali eccellenti, e tanti benefici insospettabili e a molti sconosciuti, per il nostro organismo.

Gli studi scientifici rivelano, che la pera contiene sostanze preziose come fibre e antiossidanti importanti per le funzioni del nostro corpo.

Le pere sono molto digeribili, infatti sono consigliate nei casi di coliche, costipazione, diarrea, nausea, febbre e ritenzione idrica.

Hanno un elevato potere energizzante, poiché contengono zuccheri e le vitamine B1 e B2 che permettono il recupero delle forze.

Grazie al contenuto di vitamina A è in grado di rallentare l’invecchiamento cutaneo e associata alla vitamina E, protegge gli occhi migliorando la vista.

Questo frutto è indicato nelle cure dimagranti perché contiene fibre, potassio e tanta acqua.

Le pere hanno inoltre proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, quindi possono contribuire alla riduzione del rischio di contrarre alcune malattie croniche, come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari.

Secondo alcuni studi, il consumo di pere sembrerebbe aiutare a ridurre il rischio di tumore all’esofago.

Consigli

Inserire il consumo di questo frutto nella propria alimentazione.

Per assimilare bene tutte le sue proprietà è bene consumare la pera lontano dai pasti, a colazione oppure come spuntino nel pomeriggio.